Поведение водителя автобуса возмутило актюбинцев (видео)

Жители Актобе были возмущены поведением водителя автобуса №43, который не остановился на остановке и позволил себе нецензурную лексику в адрес пассажиров, передает NUR.KZ.

Об инциденте местные жители сообщили в Instagram-паблике Zello Aktobe.

"№43 автобус не остановил на остановке, и водитель ругался матом на всех пассажиров", - возмущаются местные жители.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе напомнил о важности соблюдения правил безопасности.

"Напоминаем, что безопасность на дорогах - это ответственность каждого.

Пассажиры общественного транспорта не должны отвлекать водителя во время движения, так как это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

Если вы заметили, что водитель нарушает правила дорожного движения или ведет себя некорректно, сообщите об этом в соответствующие инстанции", - говорится в заявлении.

Ситуационный центр Актюбинской области также отреагировал на публикацию.

"Ваше обращение зарегистрировано в ситуационном центре Актюбинской области и направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию.

Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - отметили в организации.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее сообщалось, что жители Актобе выразили возмущение условиями перевозок в общественном транспорте в районе Нур-Сити. По словам горожан, утренние и вечерние часы поездок на автобусах становятся настоящим испытанием.

Также жители Актобе испугались действий водителя автобуса №46, который тронулся с остановки "Летный" с открытой дверью и переполненным салоном. Ситуационный центр пообещал разобраться в ситуации.