Снег и морозы до 15 градусов обещают жителям Алматы на этой неделе
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В ближайшие 7 дней, с 20 по 26 января, в Алматы обещают переменчивую погоду - в середине недели в мегаполисе ожидаются морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
20 января в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
21 января ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 2,6 м/с.
22 января ожидается снег. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
23 января в Алматы вновь обещают снег. Температура в среднем – минус 10 градусов. Максимально температура поднимется до минус 6 градусов, а опуститься может до минус 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.
24 января будет пасмурно. Среднесуточная температура – минус 11 градусов. Днем термометры покажут до минус 7 градусов, а ночью похолодает до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
25 января ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.
26 января, по прогнозам, будет малооблачно. Средняя температура составит минус 4 градуса. Воздух может прогреться и до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213034-sneg-i-morozy-do-15-gradusov-obeshchayut-zhitelyam-almaty-na-etoy-nedele/