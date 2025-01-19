Снег вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
Опубликовано:
В воскресенье, 19 января, в Алматы будет пасмурная погода, в Шымкенте - снег, а в Астане - облачно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 1 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшая облачность. Днем воздух прогреется до -4 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212874-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/