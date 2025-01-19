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Снег вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Город зимой
Заснеженный город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 19 января, в Алматы будет пасмурная погода, в Шымкенте - снег, а в Астане - облачно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 1 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшая облачность. Днем воздух прогреется до -4 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212874-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Жанна Мусабаева

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Снег вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

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