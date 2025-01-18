Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 18 января, рассказали синоптики. В двух мегаполисах ожидается плюсовая температура. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем может подняться до 5 градусов тепла, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, возможен снег. Днем температура воздуха будет в районе -6...-8 градусов, а ночью снизится до -17 градусов. Скорость ветра - 5,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидаются дождь и снег. В дневное время столбики термометров могут подняться до 5 градусов тепла, а ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.