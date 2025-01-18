Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 19 января, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы 19 января временами ожидается туман.

В Шымкенте также ночью и утром возможен туман.

На северо-западе и юге Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах - гололедица.

19 января на севере, востоке и в центре Кызылординской области могут быть туман и гололед.

В воскресенье на западе и севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке региона - временами туман.

19 января на севере, юге и востоке Атырауской области возможны туман и гололед.

Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман.

19 января на западе и севере области Ұлытау возможна низовая метель. Ночью на юге региона - низовая метель, а днем - осадки (дождь, снег), гололед. На юге, востоке, в центре области временами туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на юге, западе региона, порывы 15-20 м/с.

19 января ночью на юге Актюбинской области могут быть низовая метель и гололед.

В воскресенье ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на севере региона - туман.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможны туман, гололед, ветер на горных перевалах 15-20 м/с.

19 января днем на западе, юге и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе региона - туман.

В воскресенье в Западно-Казахстанской области возможны туман и гололед.

Ночью и утром на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются туман и гололед.

19 января ночью на севере и в центре области Жетісу синоптики прогнозируют туман.

На западе и юге Акмолинской области ожидается низовая метель.