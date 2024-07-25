Мужчина заблудился в горах Алматинской области

45-летний турист заблудился в горах Алматинской области - его искали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Карасайском районе Алматинской области проводились поиски 45-ти летнего мужчины, который заблудился в горах.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.

Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья "Известковое".

Отмечалось, что в медицинской помощи турист не нуждался.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.