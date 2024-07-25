Мужчина заблудился в горах Алматинской области
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45-летний турист заблудился в горах Алматинской области - его искали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, в Карасайском районе Алматинской области проводились поиски 45-ти летнего мужчины, который заблудился в горах.
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.
Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья "Известковое".
Отмечалось, что в медицинской помощи турист не нуждался.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2139442-muzhchina-zabludilsya-v-gorah-almatinskoy-oblasti/