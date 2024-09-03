Не вышел на связь вовремя: пропавшего в горах Алматы туриста искали с помощью вертолета

Спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что 1 сентября мужчина 1981 года рождения отправился в горный поход с напарником. Однако во время похода напарник почувствовал недомогание и вернулся в город. Мужчина продолжил маршрут в одиночку.

"Так как турист не вышел на связь 2 сентября, как было оговорено заранее, напарник обратился в службу 112. Поиски туриста осложнялись темным временем суток, сильным туманом и осадками в виде снега.

Сегодня, с наступлением светового дня, во время облета на воздушном судне АО "Казавиаспас" потерявшийся мужчина найден у спасательной хижины в ущелье Левый Талгар", - рассказали в МЧС.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда эвакуировали туриста в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

Несколько дней назад две женщины заблудились в горах Заилийского Алатау - они отбились от группы из-за густого тумана. Позже им помогли спасатели.

До этого в горах Алматинской области молодые туристы испугались звука, которое, по их словам, могло издавать крупное животное. К ним на помощь пришли спасатели.

В тот же день в Карасайском районе Алматинской области, девушка 1999 года рождения травмировала ногу и не смогла самостоятельно спустится с горы. Она обратилась к спасателям. Последним пришлось добираться до нее пешком, оказать медицинскую помощь, а затем на руках и на носилках 4,5 км донести ее до дороги.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).