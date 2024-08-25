"Ушел вверх по реке и не вернулся": 12 часов искали мужчину в горах Алматы спасатели

В Алматы спасатели нашли еще одного заблудившегося в горах мужчину - он решил пойти вверх по реке и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"23 августа группа из 3 мужчин отдыхали у реки Каргалинка, между ущельями Ушконыр и Жайляу, в горах Заилийского Алатау. Один из них, мужчина 1991 года рождения, решил пойти вверх по реке и не вернулся. Тревогу забили друзья, которые на следующий день обратились по номеру 112.

Группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК прибыла на место происшествия и, несмотря на темное время суток и штормовой ветер, приступила к поискам туриста. Спустя 12 часов поисковых работ - в ночь на 25 августа - спасатели нашли мужчину", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Найденный в горах мужчина. Фото: МЧС РК

В медицинской помощи мужчина не нуждался.