Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"С каждого участкового должны быть результаты": полиция Караганды прокомментировала резонансную аудиозапись

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали рассылку, на которой якобы звучит голос начальника одного из отделов полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Письма президенту" появилась аудиозапись, на которой якобы записан голос одного из полицейских Карагандинской области. Репост данной рассылки, к примеру, делал депутат Азат Перуашев в своем Telegram-канале. На записанной аудиозаписи слышно, что автор сообщения требует выявлять нарушения по статьям "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".

"Сегодня с каждого участкового, с каждого помощника должны быть результаты. Не будет результата - буду приглашать сюда в 9 часов вечера и буду детально разбираться. В последующем буду разбираться ежедневно собирать вас, коллеги, если вы не можете работать, тогда будем здесь разбираться детально. Как приняли? Выходим на связь, господа-коллеги!" - говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ рассказали о распространяемой в соцсетях аудиозаписи.

"Мы изучили распространяемую в социальных сетях аудиозапись, на которой запечатлен голос начальника ОМПС Топарского отдела полиции УП Абайского района Е.Толеубекова. На записи он объясняет подчиненным о необходимости выявления лиц, находящихся на улицах и в других общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (статья 440 КоАП РК). Это необходимо во избежание обморожений и летальных случаев, связанных с переохлаждением на морозе нетрезвых лиц.

Также в записи говорится о 434 статье КоАП РК "Мелкое хулиганство". Эти статьи тесно связаны между собой, так как нередко мелкое хулиганство совершается именно нетрезвыми гражданами",- сказано в сообщении.

В ДП также заявили, что в записи не говорится, что жителей будут массово штрафовать по данным статьям КоАП РК, а руководством ДП Карагандинской области и подведомственных подразделений подобного рода указаний не делалось.

"В департаменте полиции категорически исключена практика установления количественных нормативов на составление административных протоколов. Основной приоритет в деятельности сотрудников полиции - это обеспечение общественной безопасности, правопорядка и защита прав граждан, а не выполнение формальных показателей", - рассказали в полиции.

Напомним, накануне депутат Серик Ерубаев от лица партии "Ак жол" потребовал провести проверку в МВД по поручениям для полицейских "тотально штрафовать" казахстанцев.

В декабре прошлого года в МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны.

Также в конце 2023 года в Департаменте полиции Алматы прокомментировали пост и видео о том, что полицейские выполняют план по количеству штрафов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212379-s-kazhdogo-uchastkovogo-dolzhny-byt-rezultaty-policiya-karagandy-prokommentirovala-rezonansnuyu-audiozapis/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie