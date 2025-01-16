"С каждого участкового должны быть результаты": полиция Караганды прокомментировала резонансную аудиозапись

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали рассылку, на которой якобы звучит голос начальника одного из отделов полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Письма президенту" появилась аудиозапись, на которой якобы записан голос одного из полицейских Карагандинской области. Репост данной рассылки, к примеру, делал депутат Азат Перуашев в своем Telegram-канале. На записанной аудиозаписи слышно, что автор сообщения требует выявлять нарушения по статьям "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".

"Сегодня с каждого участкового, с каждого помощника должны быть результаты. Не будет результата - буду приглашать сюда в 9 часов вечера и буду детально разбираться. В последующем буду разбираться ежедневно собирать вас, коллеги, если вы не можете работать, тогда будем здесь разбираться детально. Как приняли? Выходим на связь, господа-коллеги!" - говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ рассказали о распространяемой в соцсетях аудиозаписи.

"Мы изучили распространяемую в социальных сетях аудиозапись, на которой запечатлен голос начальника ОМПС Топарского отдела полиции УП Абайского района Е.Толеубекова. На записи он объясняет подчиненным о необходимости выявления лиц, находящихся на улицах и в других общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (статья 440 КоАП РК). Это необходимо во избежание обморожений и летальных случаев, связанных с переохлаждением на морозе нетрезвых лиц.

Также в записи говорится о 434 статье КоАП РК "Мелкое хулиганство". Эти статьи тесно связаны между собой, так как нередко мелкое хулиганство совершается именно нетрезвыми гражданами",- сказано в сообщении.

В ДП также заявили, что в записи не говорится, что жителей будут массово штрафовать по данным статьям КоАП РК, а руководством ДП Карагандинской области и подведомственных подразделений подобного рода указаний не делалось.

"В департаменте полиции категорически исключена практика установления количественных нормативов на составление административных протоколов. Основной приоритет в деятельности сотрудников полиции - это обеспечение общественной безопасности, правопорядка и защита прав граждан, а не выполнение формальных показателей", - рассказали в полиции.

Напомним, накануне депутат Серик Ерубаев от лица партии "Ак жол" потребовал провести проверку в МВД по поручениям для полицейских "тотально штрафовать" казахстанцев.

В декабре прошлого года в МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны.

Также в конце 2023 года в Департаменте полиции Алматы прокомментировали пост и видео о том, что полицейские выполняют план по количеству штрафов.