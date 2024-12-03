"Начались голодные игры": в МВД высказались о "ежедневных планах" по штрафам казахстанцев

В МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Egov.press опубликовали видео с информацией о том, что сотрудники МВД якобы получили приказ ежедневно штрафовать граждан.

"Только никому не говорите. Среди сотрудников полиции начались голодные игры. Согласно приказу, каждый сотрудник теперь должен ежедневно заполнять протоколы на граждан по определенным статьям КоАП РК. Надеемся, министр внутренних дел РК примет меры", - сказано в сообщении.

К посту также было прикреплено видео, на котором воспроизводится аудиосообщение с мужским голосом. На звуковой дорожке слышно, что мужчина говорит о статье 434.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу МВД. Там опровергли информацию.

"В связи с появлением публикации в соцсетях, в которой утверждается, что сотрудникам полиции якобы предписано ежедневно составлять определенное количество протоколов на граждан, сообщаем следующее: данная информация не соответствует действительности.

В МВД категорически исключена практика установления количественных нормативов на составление административных протоколов. Основной приоритет в деятельности сотрудников полиции - это обеспечение общественной безопасности, правопорядка и защита прав граждан, а не выполнение формальных показателей.

Публикация подобных недостоверных сведений вводит общество в заблуждение и подрывает доверие к правоохранительным органам. МВД призывает граждан руководствоваться официальной информацией и воздерживаться от распространения непроверенных данных.

Если у кого-либо имеются конкретные факты или доказательства о нарушениях, просьба направить их в ДСБ МВД либо сообщать на телефон доверия 1402", - ответили на наш запрос в МВД.

Отметим, что в видео упоминается статья 434. Так, в КоАП РК статья 434 - это мелкое хулиганство, то есть, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Они влекут штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Напомним, несколько дней назад в МВД обратились к казахстанцам с просьбой не пытаться подкупать должностных лиц. Сообщалось, что при работе полицейских применяются "смартжетоны", которые невозможно отключить вручную, а также проводится анализ видео с камер наблюдения.

А сегодня в МВД призвали родителей чаще разговаривать с детьми на фоне роста числа наркопреступлений среди молодежи.