"Оформлять больше протоколов": в полиции Алматы прокомментировали указания по рации

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что нужно "оформлять больше протоколов", распространяемую в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий пост был опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Он выложил присланное ему видео, отметив в описании, что во время задержания некоего гражданина слышна передаваемая по полицейской рации информация.

"Самое интересное - что передают в это время по рации. А передают, что надо оформлять больше протоколов об административных правонарушениях. Я так понимаю, экономический блок правительства не справляется, поэтому бюджет поручено пополнять полицейским", - пишет Козачков.

Между тем, он напомнил водителям о необходимости быть аккуратными за рулем и не нарушать ПДД.

В Департаменте полиции города тоже прокомментировали пост и видео.

"Сообщаем, что по факту информации, озвученной посредством радиостанции, проводится проверка", - добавили в полиции.

Также в ведомстве сообщили, что на пульт "102" поступило сообщение, что двое мужчин нарушали общественный порядок: назойливо и оскорбительно приставали к сотрудникам охраны государственного учреждения, препятствуя их работе, а также стучали по лобовым стеклам заезжающих автомашин, приставая к водителям.

"В отношении указанных граждан возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства", - добавили в Департаменте полиции.

Напомним, ранее в МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны.

Также ранее МВД обращались к казахстанцам с просьбой не пытаться подкупать должностных лиц. Сообщалось, что при работе полицейских применяются "смартжетоны", которые невозможно отключить вручную, а также проводится анализ видео с камер наблюдения.