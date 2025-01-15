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"Звучат поручения оформлять не менее 200 штрафов в день": депутаты требуют проверок в МВД

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Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат Серик Ерубаев от лица партии "Ак жол" потребовал провести проверку в МВД по поручениям для полицейских "тотально штрафовать" казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Граждане становятся свидетелями разговоров полицейских и требований их начальства об установлении непонятных "норм" по оформлению протоколов за нарушения КоАП и штрафованию граждан.

В частности, в соцсетях имеется видеозапись, где звучат поручения, что каждый РОВД должен оформлять не менее 200 штрафов в день, а каждый полицейский, выходящий на дежурство - не менее 5 штрафов в день. Такие голосовые и видеосообщения появлялись неоднократно, что вызывает справедливое недоумение и возмущение граждан", - заявил депутат Серик Ерубаев.

Он добавил, что представители МВД отрицают установление норм по количеству выписанных административных протоколов для казахстанцев.

"В Telegram размещено видео, в котором сотрудники полиции задерживают гражданина, а с раций полицейских отчетливо слышна команда "максимально усилить работу по оформлению административных протоколов". (…)

26 декабря прошлого года вице-министр МВД Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов о штрафах, заявил, что эти вопросы необходимо адресовать депутатам. Но депутаты не принимали законов, которые устанавливали бы тотальные "разнарядки" на массовые штрафы граждан. От применения несуразных штрафов страдают предприниматели и водители транспортных средств", - добавил депутат.

От депутатской партии "Ак жол" он предложил:

  • провести проверку по изложенным в данном запросе конкретным примерам;
  • официально проинформировать, является ли видео с требованием вышестоящих полицейских начальников о тотальном штрафовании граждан достоверным;
  • сообщить, выявлены ли те руководители в системе МВД, которые давали такие поручения своим подчиненным, и какую ответственность они понесли.

Напомним, в декабре прошлого года журналист Михаил Козачков опубликовал в своем Telegram-канале присланное ему видео, отметив в описании, что во время задержания некоего гражданина слышна передаваемая по полицейской рации информация.

"Самое интересное - что передают в это время по рации. А передают, что надо оформлять больше протоколов об административных правонарушениях. Я так понимаю, экономический блок правительства не справляется, поэтому бюджет поручено пополнять полицейским", - написал Козачков.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали пост и видео. "Сообщаем, что по факту информации, озвученной посредством радиостанции, проводится проверка", - сообщили в полиции.

Добавим, ранее в МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211888-zvuchat-porucheniya-oformlyat-ne-menee-200-shtrafov-v-den-deputaty-trebuyut-proverok-v-mvd/

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