"Звучат поручения оформлять не менее 200 штрафов в день": депутаты требуют проверок в МВД
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На заседании мажилиса депутат Серик Ерубаев от лица партии "Ак жол" потребовал провести проверку в МВД по поручениям для полицейских "тотально штрафовать" казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.
"Граждане становятся свидетелями разговоров полицейских и требований их начальства об установлении непонятных "норм" по оформлению протоколов за нарушения КоАП и штрафованию граждан.
В частности, в соцсетях имеется видеозапись, где звучат поручения, что каждый РОВД должен оформлять не менее 200 штрафов в день, а каждый полицейский, выходящий на дежурство - не менее 5 штрафов в день. Такие голосовые и видеосообщения появлялись неоднократно, что вызывает справедливое недоумение и возмущение граждан", - заявил депутат Серик Ерубаев.
Он добавил, что представители МВД отрицают установление норм по количеству выписанных административных протоколов для казахстанцев.
"В Telegram размещено видео, в котором сотрудники полиции задерживают гражданина, а с раций полицейских отчетливо слышна команда "максимально усилить работу по оформлению административных протоколов". (…)
26 декабря прошлого года вице-министр МВД Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов о штрафах, заявил, что эти вопросы необходимо адресовать депутатам. Но депутаты не принимали законов, которые устанавливали бы тотальные "разнарядки" на массовые штрафы граждан. От применения несуразных штрафов страдают предприниматели и водители транспортных средств", - добавил депутат.
От депутатской партии "Ак жол" он предложил:
- провести проверку по изложенным в данном запросе конкретным примерам;
- официально проинформировать, является ли видео с требованием вышестоящих полицейских начальников о тотальном штрафовании граждан достоверным;
- сообщить, выявлены ли те руководители в системе МВД, которые давали такие поручения своим подчиненным, и какую ответственность они понесли.
Напомним, в декабре прошлого года журналист Михаил Козачков опубликовал в своем Telegram-канале присланное ему видео, отметив в описании, что во время задержания некоего гражданина слышна передаваемая по полицейской рации информация.
"Самое интересное - что передают в это время по рации. А передают, что надо оформлять больше протоколов об административных правонарушениях. Я так понимаю, экономический блок правительства не справляется, поэтому бюджет поручено пополнять полицейским", - написал Козачков.
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали пост и видео. "Сообщаем, что по факту информации, озвученной посредством радиостанции, проводится проверка", - сообщили в полиции.
Добавим, ранее в МВД опровергли информацию о том, что теперь сотрудники полиции должны ежедневно составлять определенное количество протоколов на жителей страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211888-zvuchat-porucheniya-oformlyat-ne-menee-200-shtrafov-v-den-deputaty-trebuyut-proverok-v-mvd/