Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане. Наблюдаются проблемы с выдачей водительских удостоверений, передает NUR.KZ со ссылкой на Правительство для граждан.

В НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" сообщили, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность системы спецЦОН.

"Возможны проблемы с оказанием государственной услуги по выдаче водительских удостоверений. Проблема наблюдается на стороне МВД РК. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Напомним, 1 марта в работе спецЦОНов наблюдались сбои из-за перехода на единый часовой пояс.

Тогда же казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах - после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане "постарели" на день.

В том же месяце во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) – это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.