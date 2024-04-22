Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане

Опубликовано:

Люди сидят в СпецЦОНе
СпецЦОН. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане. Наблюдаются проблемы с выдачей водительских удостоверений, передает NUR.KZ со ссылкой на Правительство для граждан.

В НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" сообщили, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность системы спецЦОН.

"Возможны проблемы с оказанием государственной услуги по выдаче водительских удостоверений. Проблема наблюдается на стороне МВД РК. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Напомним, 1 марта в работе спецЦОНов наблюдались сбои из-за перехода на единый часовой пояс.

Тогда же казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах - после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане "постарели" на день.

В том же месяце во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) – это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089031-massovyy-sboy-v-rabote-spetstsonov-sluchilsya-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.