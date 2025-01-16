"Считается унижением себя": в ДУМК выступили с заявлением о квадроберах

Сегодня, 16 января, Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало решение улемов о том, что квадроберство запрещено шариатом, передает NUR.KZ.

Информация появилась на сайте ДУМК.

"Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

"Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили".

В следующем аяте сказано:

"Мы создали человека в наилучшем образе".

Следовательно, из этих аятов мы понимаем, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя. Даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в нашем шариате.

Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рев ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего.

Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т.п. не относятся к "квадроберству", то есть к уподоблению человека животному", - сказано в публикации.

Исходя из этого, публикуется решение Совета улемов ДУМК.

"Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом", - говорится в нем.

Добавим, также вчера стало известно, что муфтият Казахстана вводит запрет на буллинг, кибербуллинг и распространение ложной информации в Сети. В том числе мусульманам запрещается распространять ложную информацию через социальные сети, мобильный телефон, делиться ею, оставлять оскорбительные посты и ставить на них лайки.

По квадроберству напомним, ранее в ноябре прошлого года на заседании мажилиса депутат Даулет Мукаев заявил, что Казахстан может "потерять" целое поколение детей из-за набирающей популярность субкультуры квадроберов.

Мы писали подробный материал о данной субкультуре. Квадробика - это явление, когда дети или подростки ассоциируют себя с различными животными. Они перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек.

Также мы писали, что тренер по детской безопасности Динара Аманжолова говорила, что увлечение детей квадробингом требует родительского контроля.

Еще сообщалось, что в Узбекистане родителей детей-квадроберов намерены штрафовать - такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел страны.