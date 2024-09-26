Лают, мяукают и едят корм: опасно ли для казахстанских детей увлечение квадробикой

Шокирующее окружающих явление, когда дети ассоциируют себя с животными, лают и даже едят корм - квадробика, набирает популярность в мире и уже пришла в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Квадробика — это явление, которое охватывает молодежь, в том числе, и казахстанскую, и становится популярным культурным трендом. Участники этого движения, известные как квадроберы, ассоциируют себя с различными животными, используя маски, костюмы и характерные жесты для самовыражения.

Юные квадроберы перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек. К слову, в сети распространяется все больше видео, где казахстанские подростки увлекаются квадробикой.

История этой субкультуры берет начало в 2000-х. Изначально это спортивное направление, основателем которого считается японский спринтер Кеничи Ито. Спортсмен увлекался бегом на четвереньках. Однако сейчас формат этой субкультуры значительно поменялся.

Ключевым элементом образа квадроберов являются маски, которые часто создаются с высокой степенью реализма. Эти маски воспроизводят головы различных животных, таких как лисы, собаки, кошки и львы. На них можно увидеть проработанные глаза, нос и уши, а иногда к ним даже прикреплена шерсть.

Как и любое другое движение, квадробика сталкивается с непониманием и предвзятостью. Некоторые воспринимают квадробиков как эксцентричных или странных, что может привести к социальному давлению.

Психолог Айнур Дуйсен говорит - важно понимать, насколько ребенок погружен в этот процесс, как он себя проявляет и что чувствует. Большую роль играет его возраст. Также есть риск для детей младшего возраста, которые воспринимают все буквально.

"Кого-то может сильно затянуть в эту субкультуру, больше всего этому подвержены подростки. Их сообщество очень быстро развивается. Важно, чтобы подобное хобби преподносилось экологично и этично, чтобы дети дошкольного возраста могли оценить и понять ситуацию правильно.

В некоторых случаях дети начинают проявлять агрессивный характер, руководствуясь тем, что общество их не принимает", - объясняет психолог.

Почему дети занимаются квадробикой?

Подобная деятельность влияет на подростков по-разному. Участие в данном сообществе позволяет детям находить единомышленников, с которыми они могут делиться своими увлечениями, обсуждать идеи и поддерживать друг друга. Это создает крепкие дружеские связи.

"Не все дети могут быть лидерами и заводить много друзей. Есть большое количество замкнутых детей, которые могут выпускать свои эмоции через подобную активность и чувствовать себя в своей тарелке, будучи квадробером.

В целом, это влияет на него положительно. Немаловажно, что это физическая активность и ребенок двигается, а не сидит в телефоне. Чем бы человек ни увлекался, наступает момент когда он перерастает это занятие", - рассказывает специалист.

Более того, в этом движении дети могут чувствовать принятие и поддержку, независимо от их внешности или увлечений. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда возникает множество комплексов.

Психолог отмечает, родители не должны запрещать детям заниматься квадробикой и реагировать на это остро. Нужно выяснить, с какой потребностью ребенок пошел в это направление и насколько глубоко погружен в него. Если ваш ребенок просто дурачится, ему интересно и весело, то причин для волнений быть не должно. Наступит момент, когда он это перерастет.

Однако есть и негативные последствия, когда дети сильно застревают в этом состоянии. По словам Айнур Дуйсен, в интернете есть множество сообществ, которые могут затянуть ребенка не туда, куда ему надо.

"Если ребенок спит в маске, постоянно вживается в роль определенного животного, нужно понимать, что это проблема и нужно ее решать. Люди могут полностью отдаться фантазии и жить другой реальностью, теряя свою индивидуальность и реальную самоидентификацию.

Каждый случай индивидуален. Если ребенок изначально получает полную потребность в виде объятий, внимания и коммуникации хотя бы с одним родителем, то такой ребенок вряд ли пойдет на подобное", - поделилась специалист.

По ее словам, одни люди идут в это направление, следуя современным трендам, просто потому что это модно. Другие же идут туда, чтобы уйти от реальности. Важно самовыражаться, но при этом соблюдать этические нормы.