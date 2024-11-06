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"Дети хотят быть зверями": срочно принять меры из-за квадроберов в Казахстане предложил депутат

Опубликовано:

Подросток
Квадроберы. Фото: Diy13/Getty Images

На заседании мажилиса депутат Даулет Мукаев заявил, что Казахстан может "потерять" целое поколение детей из-за набирающей популярность субкультуры квадроберов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наш мудрый народ говорит, что дети - это наше будущее, а сегодняшние дети одержимы тем, чтобы быть зверями. Сегодня в соцсетях набирает обороты новая субкультура под названием квадроберы.

Это серьезная угроза для детей и подростков нашей страны, они отказываются быть человеком в повседневной жизни, и приравнивают себя к животными, ходят в масках в виде разных четвероногих животных, изображают собак кошек, озвучивают их. На первый взгляд это кажется баловством, но это влияет на развитие детей.

Они не только переодеваются, но и нападают на людей с характерными для собак особенностями, наблюдались факты укусов и царапаний. Именно эти события уже зафиксированы в соседних странах России и Узбекистане. В соцсетях появляются закрытые группы и каналы, обучающие быть квадроберами", - заявил депутат Даулет Мукаев.

Он добавил, что развитие этой субкультуры грозит потерей целого поколения, потому что дети отказываются быть людьми и деградируют от этой игры.

"Мы должны создать правовой барьеры для этой проблемы и строго контролировать социальные сети. Сегодня в России обсуждается принятие закона по этому вопросу, в Узбекистане ставят вопрос о наложении штрафов на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Нужно срочно действовать, в нашей стране компетентные органы также должны всесторонне изучить этот вопрос и принять комплексные меры по профилактике этой проблемы", - озвучил свой запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова депутат.

Недавно мы писали подробный материал о данной субкультуре. Квадробика - это явление, когда дети или подростки ассоциируют себя с различными животными. Они перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек.

Также мы писали, что тренер по детской безопасности Динара Аманжолова говорила, что увлечение детей квадробингом требует родительского контроля.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане родителей детей-квадроберов намерены штрафовать - такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183939-deti-hotyat-byt-zveryami-srochno-prinyat-mery-iz-za-kvadroberov-v-kazahstane-predlozhil-deputat/

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