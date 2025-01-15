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"Лайк" на оскорбительные посты: ДУМК ввел запрет на все виды буллинга и кибербуллинга

Опубликовано:

Соцсети
Соцсети. Иллюстративное фото: Aleksand Zubkov/Getty Images

Муфтият Казахстана вводит запрет на буллинг, кибербуллинг и распространение ложной информации в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

Как сообщается на официальном сайте ДУМК Казахстана, в шариате запрещено кого-либо запугивать, заставлять, издеваться и унижать. Поэтому муфтият Казахстана вводит строгий запрет на любые проявления буллинга и кибербуллинга.

Принято следующее решение:

  • запрещаются любые формы буллинга и кибербуллинга;
  • распространять ложную информацию через социальные сети, мобильный телефон, делиться ею, оставлять оскорбительные и оскорбительные посты и ставить на них лайки - грех;
  • запрещены угрозы о публикации чьих-либо личных записей, фото и видео, оскорбление чьей-либо религии или культуры.

Осенью прошлого года мы писали о случае в Костанайской области, когда родитель несовершеннолетнего предстал перед судом за буллинг сына в отношении другой школьницы.

Добавим, что еще в июле 2023 года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В середине сентября того же года правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

А в октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах.

Что такое буллинг и как его преодолеть - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211806-layk-na-oskorbitelnye-posty-dumk-vvel-zapret-na-kiberbulling-i-bulling/

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