Штрафами пригрозили родителям детей-квадроберов в Узбекистане

В Узбекистане родителей детей-квадроберов намерены штрафовать - такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Kun.uz.

По данным издания, последнее время в соцсетях среди детей и молодежи активно распространяется интерес к субкультуре квадроберов, который проявляется в том, что молодые люди используют аксессуары, изображающие их в облике определенных животных и подражают их поведению.

На сегодня аналогичные явления наблюдаются и среди молодежи Казахстана, России и Украины, сообщает издание.

"В частности, 10 октября в Ташкенте был замечен квадробер в маске животного, а 11 октября другой квадробер напал на пассажиров, подражая собаке и напугав при этом ребенка, ставшего свидетелем происшествия.

По мнению экспертов, данная субкультура может привести к перениманию детьми агрессивного поведения животных, что создает риск нанесения вреда как себе, так и окружающим. Это также негативно сказывается на неокрепшей психике ребенка и способствует его социальной изоляции", - говорится в сообщении.

В МВД Узбекистана напомнили, что, согласно Кодексу об административной ответственности, за невыполнение родителями или их заменяющими лицами обязательств по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей, влечет за собой наложение штрафа в размере до 1,8 млн сумов.

"Как один из органов, ответственных за обеспечение гарантий прав ребенка, МВД заявляет, что подобные проявления субкультуры могут квалифицироваться как невыполнение родителями своих обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что явление, когда дети ассоциируют себя с животными, лают и даже едят их корм - квадробика - набирает популярность в мире и уже пришла в Казахстан.

Сообщалось, что квадробика - это явление, когда дети или подростки ассоциируют себя с различными животными. Они перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек.

О том, откуда эта субкультура берет начало и почему дети занимаются квадробикой - мы подробнее писали здесь.