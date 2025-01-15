Какую сумму получат ветераны ВОВ из Астаны к 80-летию Победы

Проживающие в Астане шесть ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, сумма выплат ветеранам Великой Отечественной войны к юбилейной 80-ой годовщине Победы увеличена в 2,5 раза.

"Таким образом, столичные ветераны ВОВ получат по 5 миллионов тенге. На сегодняшний день в столице проживают 6 ветеранов", - сообщили в акимате.

Также сообщается, что выплаты получат и ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, (кроме участников и инвалидов Чернобыльской АЭС. Они получат выплату в 45 МРП (176 940 тенге). В данный список входят:

военнослужащие, проходившим службу в период ВОВ;

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашисткой Германии;

граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинград;

несовершеннолетние узники концлагерей;

военнослужащие, ставшими лицам с инвалидностью в следствии ранения;

лица, которым установлена инвалидность вследствие катастрофы и аварий на радиационных объектах гражданского или военного назначения, ядерных испытаний.

"Ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане), а это военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфйликта в Нагорном Карабахе получат по 45 МРП (176 940 тенге).

Другие лица, на которых распространяется действие закона "О ветеранах" (труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ, получат выплаты в размере 15 МРП (58 980 тенге)", - сообщили в акимате.

Накануне мы писали, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны из Карагандинской области получат по 3 млн тенге.