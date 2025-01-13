Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

27 млн тенге выплатят участникам ВОВ в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Ветераны
Ветераны. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны из Карагандинской области получат по 3 млн тенге каждый, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как указано на сайте акимата Карагандинской области, в регионе уже началась подготовка к празднованию 80-летия Победы. Уже известны и суммы денежных выплат ко Дню Победы.

"Участники Великой Отечественной войны получат по 3 млн тенге. Предусмотрены также выплаты приравненным по льготам к ветеранам ВОВ: узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – по 200 тыс. тенге, труженикам тыла – по 100 тыс. тенге, вдовам и женам погибших солдат в годы ВОВ – по 50 тыс. тенге. Кроме того, будут вручены юбилейные медали", – сообщили в администрации области.

По информации акимата, в настоящее время в регионе проживает 3240 ветеранов, из них 9 – участники Великой Отечественной войны.

В прошлом году, по информации акимата, участникам ВОВ из Карагандинской области полагалась единовременная выплата в размере 2 млн тенге.

А два года назад размер этих выплат в регионе составлял 1,5 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2211209-vruchit-po-3-mln-tenge-poobeshchali-uchastnikam-vov-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie