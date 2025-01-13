27 млн тенге выплатят участникам ВОВ в одном из регионов Казахстана

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны из Карагандинской области получат по 3 млн тенге каждый, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как указано на сайте акимата Карагандинской области, в регионе уже началась подготовка к празднованию 80-летия Победы. Уже известны и суммы денежных выплат ко Дню Победы.

"Участники Великой Отечественной войны получат по 3 млн тенге. Предусмотрены также выплаты приравненным по льготам к ветеранам ВОВ: узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – по 200 тыс. тенге, труженикам тыла – по 100 тыс. тенге, вдовам и женам погибших солдат в годы ВОВ – по 50 тыс. тенге. Кроме того, будут вручены юбилейные медали", – сообщили в администрации области.

По информации акимата, в настоящее время в регионе проживает 3240 ветеранов, из них 9 – участники Великой Отечественной войны.

В прошлом году, по информации акимата, участникам ВОВ из Карагандинской области полагалась единовременная выплата в размере 2 млн тенге.

А два года назад размер этих выплат в регионе составлял 1,5 млн тенге.