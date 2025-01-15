Водитель из Алматы помог пассажиру в инвалидной коляске и восхитил Казнет

Водитель общественного транспорта из Алматы помог пассажиру с ограниченными возможностями попасть в автобус, чем восхитил пользователей соцсетей.

Житель Алматы Евгений Мухамеджанов на своей странице в Facebook рассказал о водителе общественного транспорта, который помог пассажиру на инвалидной коляске.

"Это не Норвегия, Германия или Япония. Это обычный маршрут автобуса в Алматы. Водитель издалека увидел, что на остановке ждет человек в коляске. И он максимально точно и близко подъехал к бордюру, чтобы человеку было комфортно.

Я как раз выходил на этой остановке и задержался, чтобы посмотреть, что произойдет. Водитель вышел из автобуса, подошел к мужчине. Они весело поздоровалась, мужчина в коляске заботливо предложил водителю отвертку, чтобы тому было легче поднять помост, по которому завезти коляску", - рассказал Мухамеджанов.

Он отметил, что водитель и пассажир постоянно вели беседу и смеялись, что отразилось и на свидетелях поступка.

"Как будто нет вокруг всех тех проблем, о которых мы знаем. Как будто весь мир вокруг осветился. И в автобусе люди с улыбками наблюдали за этим чудом. Простым чудом.

Любую работу можно сделать плохо, дежурно или с настроением. Я сегодня видел как водитель автобуса поднял всем настроение. А мне вселил еще крупинку надежды, что мы можем сделать нашу страну лучше", - написал он.

Подписчики Евгения отметили, что данный пост поднял им настроение и и выразили мнение, что такие истории надо продвигать. Другие комментаторы отметили, что данный поступок является обязанностью водителя.

Также Мухмеджанов записал госномер автобуса и выразил надежду, что водителя "похвалят и поставят в пример остальным". После этого акимат Алматы на своем сайте сообщил о том, что водителя действительно поощрили, он получил благодарность и подарок от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева.

Сам водитель, которого зовут Канат Ахметов, выразил признательность за внимание к его поступку и теплые слова руководства города.

"Я всего лишь делал свою работу, выполняя предписанные инструкцией действия и исходя из моего понимая того, каким должен быть водитель общественного транспорта. Мы не просто перевозим пассажиров - мы каждый день заботимся о безопасности и комфорте людей. Уверен, что каждый из коллег поступил бы также", - рассказал Канат Ахметов.

Сообщается, что Ахметов воспитывает четверых детей, а водителем автобуса в "Алматыэлектротранс" работает почти год.