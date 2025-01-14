Интерес бурого медведя к фотоловушке завершился неожиданным исходом (фото)

В Катон-Карагайском национальном парке зафиксирован интересный случай: любопытный медведь обнаружил фотоловушку, но решив ее изучить, сломал, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Как сообщает пресс-служба нацпарка в Instagram-аккаунте, при проверке фотоловушек, установленных в Катон-Карагайском национальном парке, был зафиксирован неожиданный и забавный случай. В Алтайском лесничестве бурый медведь не только попал в объектив фотоловушки, но и, похоже, решил "изучить" ее поближе.

"Фотоловушка, установленная в ноябре 2024 года, привлекла внимание медведя, и он с интересом начал ее исследовать. Однако любопытство зверя закончилось тем, что устройство было вырвано и сломано. Несмотря на это, инспекторам национального парка удалось обнаружить флеш-карту внутри фотоловушки и восстановить данные", - отмечается в сообщении.

Снимки любопытного медведя в итоге сохранились и внесли свой вклад в исследовательскую работу животных.

Ранее мы писали, как горный козел "удивился" фотоловушке в Чарынском каньоне. Тогда же в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке попала и лиса.

Осенью прошлого года тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области.

До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

В Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре прошлого года в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.