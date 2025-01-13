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Два авто и миллионы на счету: актюбинца обязали платить алименты не только от зарплаты

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Девушка держит в руках конверт
Конверт. Иллюстративное фото: Motortion/Getty Images

В Актюбинской области суд обязал мужчину выплачивать алименты не только в размере 1/4 части от дохода, но и в твердой сумме 20 МРП, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2022 году супруги из Актобе расторгли брак.

Место жительства их годовалого ребенка было определено с матерью, в пользу которой с отца ребенка были взысканы алименты в размере 1/4 части дохода ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия.

Судебным исполнителем было обращено взыскание на заработную плату ответчика в размере 30 тысяч тенге ежемесячно.

Мать ребенка, узнав о предпринимательской деятельности семьи ответчика, посчитала, что тот намеренно занижает свои доходы с целью уменьшения размера алиментов.

В связи с этим она обратилась в суд с иском о замене изначального порядка взыскания алиментов в долевом выражении к доходам ответчика на взыскание алиментов как в долях, так и в твердой денежной сумме.

"Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области, рассмотрев дело, установил, что ответчик официально трудоустроен в аптеке, принадлежащей его родителям, с зарплатой 120 тысяч тенге.

Однако на его банковские счета с 2022 года по сентябрь 2024 года поступило более 7 миллионов тенге, а максимальный остаток на счетах достигал 512,7 млн тенге.

Ответчик утверждал, что эти средства принадлежат его родителям, но доказательств в подтверждение своих слов суду не представил", - отметили в Верховном суде.

Кроме того, на имя ответчика зарегистрированы два автомобиля, что также свидетельствует о возможном сокрытии доходов.

Суд указал на наличие у ответчика регулярного заработка и доказательства существования дополнительных доходов, которые также должны учитываться при расчете алиментов.

В интересах несовершеннолетнего ребенка суд принял решение взыскать с ответчика алименты в пользу истца не только в размере 1/4 части ежемесячного дохода, но также в твердой денежной сумме - в размере 20 МРП.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Сатпаева предстал перед судом из-за долга по алиментам на сумму более 4,4 млн тенге. Мать его детей просила строго наказать мужчину.

Также стало известно, что казахстанка обратилась в суд со взысканием алиментов на содержание детей с их бабушки по линии отца. Суд в иске отказал.

А жителя Актобе приговорили к пяти суткам административного ареста за неуплату задолженности по алиментам на сумму более 9 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211107-dva-avto-i-milliony-na-schetu-aktyubinca-obyazali-platit-alimenty-ne-tolko-ot-zarplaty/

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