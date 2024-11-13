"Не верит в его обещания": казахстанка попросила строго наказать отца своих детей

Житель Сатпаева предстал перед судом из-за долга по алиментам на сумму более 4,4 млн тенге. Мать его детей просила строго наказать мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении местного жителя по ст.139 УК рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Суд установил, что решением Сатпаевского городского суда от 29 августа 2013 года с казахстанца в пользу матери двух его детей взысканы алименты на их содержание.

Достоверно зная о своей обязанности по уплате алиментов на основании решения суда, подсудимый уклонялся от их уплаты. За это приговором суда от 13 марта 2017 года он был признан виновным по ст.139 УК с назначением наказания в виде одного года ограничения свободы.

"Однако даже после привлечения к уголовной ответственности и неоднократных предупреждений мужчина не сделал должных выводов и умышленно продолжил уклоняться от уплаты средств для содержания несовершеннолетних детей", - отметили в суде.

В результате задолженность казахстанца по алиментам с момента взыскания и до 29 июля 2024 года составила 4 412 029 тенге.

На судебном заседании подсудимый признал вину по обвинению и просил не лишать его свободы.

"Потерпевшая просила назначить подсудимому строгое наказание, так как она не верит в его обещания об уплате алиментов", - уточнили в суде.

Учитывая, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное правонарушение и не сделал для себя должных выводов, суд назначил ему более строгое наказание из предусмотренных - один год лишения свободы, он был взят под стражу в зале суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги), наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.