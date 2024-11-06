Актюбинец три года не оплачивал долг и оказался под арестом
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Жителя Актобе приговорили к пяти суткам административного ареста за неуплату задолженности по алиментам на сумму более 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается на официальном сайте суда, дело по факту неисполнения судебного акта и исполнительного документа (ч.1 ст.669 КоАП) рассмотрели в межрайонном суде по административным правонарушениям в Актобе.
Как оказалось, в отношении актюбинца был составлен протокол об административном правонарушении.
"Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, возбужденному постановлением частного судебного исполнителя о взыскании алиментов в размере 1/2 части заработка и иного дохода ежемесячно, не предпринял мер по погашению имеющейся задолженности на сумму 9 323 118 тенге", - установил суд.
В ходе судебного разбирательства должник признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, отметив, что последний платеж он совершил в 2021 году.
Суд признал обстоятельством, отягчающим ответственность за административное правонарушение, продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснения закона.
На основании вышеизложенного суд постановил признать гражданина виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде административного ареста на пять суток.
Постановление суда уже вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что у жителя ЗКО с 2021 года образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка на сумму более 2,7 млн тенге. Ему назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.
А жительница области Абай не выплачивала четыре года алименты своему сыну, задолжав ребенку около 3 млн тенге. Женщина не являлась на регистрацию в службу пробации, отсутствовала дома при проверке. За это условный срок ей заменили на лишение свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183972-aktyubinec-tri-goda-ne-oplachival-dolg-i-okazalsya-pod-arestom/