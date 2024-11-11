"На содержание внуков": с бабушки детей пыталась взыскать алименты казахстанка

Казахстанка обратилась в суд со взысканием алиментов на содержание детей с их бабушки по линии отца. Суд в иске отказал, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в ювенальный суд обратилась Д. с иском о взыскании алиментов на содержание внуков и задолженности по алиментам.

Д. мотивировала требования тем, что отец детей материальной помощи не оказывает и алименты не платит.

В публикации уточняется, что согласно ст. 152 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" истец имеет право на взыскание алиментов с дедушки и бабушки в случае невозможности получения содержания от трудоспособного отца детей.

При этом нормами Кодекса обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена в первую очередь на родителей, и обязательства других членов семьи могут быть рассмотрены лишь в случае, когда невозможно взыскать алименты с родителей из-за их возраста или болезни (инвалидности).

Суд пришел к выводу, что родители несовершеннолетних детей живы, здоровы, отец детей трудоспособен, и в состоянии содержать своих детей.

Уклонение от предоставления содержания не является основанием для взыскания алиментов с бабушки, отмечается в публикации.

Таким образом, судом отказано в удовлетворении иска. Решение вступило в законную силу.

Напомним, в конце июня суд в ЗКО, рассмотрев дело по похожему обращению, установил, что алименты внуку будет выплачивать его бабушка. Долг по алиментам набежал на 5 млн тенге, отец ребенка злостно уклонялся от выплат.

Добавим, в октябре депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.