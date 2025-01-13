"Счета баснословные": актюбинцы установили счетчик, но все равно много платят за тепло

Жительница Актобе пожаловалась на то, что уже второй год получает большие счета за отопление, несмотря на установку теплосчетчика. В "Aqtobe su-energy group" прокомментировали ситуацию, передает "Диапазон".

Жительница Актобе Юлия Долгих рассказала, что уже второй год получает большие счета за отопление, несмотря на установку теплосчетчика.

"Наш дом находится на улице братьев Жубановых, 300. Счета за отопление второй год приходят баснословные, хотя мы в доме поставили теплосчетчик.

Осенью провели его поверку, заменили запчасти на 100 тысяч тенге.

Думали, счета будут меньше по показаниям прибора учета тепла, но за 2-комнатную квартиру опять начислили 11 тысяч 200 тенге.

Такие же суммы приходят тем, у кого общедомового теплосчетчика нет. Зачем тогда этот прибор?" - задается вопросом актюбинка.

На ситуацию отреагировала пресс-секретарь АО "Aqtobe su-energy group" Ляззат Кудайбергенова.

"По указанному адресу начисления за прошлый отопительный период и за октябрь текущего отопительного сезона производились на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии.

С 5 сентября 2024 года счетчик был снят с коммерческого учета в связи с непроведением государственной поверки.

За ноябрь начисление произведено по тарифу без прибора учета, по 191,2960 тенге за 1 кв. м.", - пояснила Ляззат Кудайбергенова.

Ранее сообщалось, что жители села Доскей Карагандинской области третий год сталкиваются с недостаточным отоплением в своих квартирах. Проблема усугубляется планами повышения тарифов на теплоснабжение.

Помимо этого, перерасчет стоимости услуг теплоснабжения провели в Казахстане - в итоге гражданам вернут свыше 768 млн тенге.

А жители Петропавловска возмущены завышенными счетами за тепло- и электроэнергию. Сумма в квитанциях за первый месяц отопительного сезона, по словам людей, баснословная.