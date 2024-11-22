Свыше 768 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

Перерасчет стоимости услуг теплоснабжения провели в Казахстане - в итоге гражданам вернут свыше 768 млн тенге, пишет Finprom.kz со ссылкой на комитет по регулированию естественных монополий.

Ведомство и его территориальные подразделения обеспечили перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, по всему Казахстану.

"В соответствии с нормами законодательства РК о естественных монополиях, субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя - путем снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией", - говорится на сайте.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2023-2024 годов компании, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, произвели перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета, на общую сумму 768,2 млн тенге с учетом НДС.

Наибольшая сумма возврата зафиксирована в ВКО: сразу 354,5 млн тенге.

Далее в списке оказались Алматы (95,4 млн тенге) и Мангистауская область (60,9 млн тенге).

Отмечается, что уровень переплаты имеет накопительный эффект с учетом ежемесячной оплаты по выставленным квитанциям, и только по результатам перерасчета на основании данных "Казгидромета" производится возврат средств на лицевые счета потребителей в виде аванса (сальдо - за вычетом переплат) в новом отопительном периоде, либо за текущий календарный год.

Эксперты отметили, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом исключая возможную переплату в отопительный сезон.

Еще летом текущего года сообщалось, что комитет по регулированию естественных монополий в Казахстане завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. Сообщалось о сотнях миллионов тенге, которые вернут потребителям.

Ранее сообщалось, что астанчане переплатили за тепло более 3 миллиардов тенге. После вмешательства антимонопольного ведомства тариф был снижен.