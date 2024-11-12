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Жителей СКО возмутили счета за отопление и электричество

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Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Жители Петропавловска возмущены завышенными счетами за тепло- и электроэнергию. Сумма в квитанциях за первый месяц отопительного сезона, по словам людей, баснословная, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, по сравнению с прошлым годом тариф на тепло в регионе вырос на 20%.

Квитанции с начислениями за услуги теплоснабжения горожане начали получать в мобильных приложениях в минувшие выходные. От увиденной суммы люди пребывают в ужасе. Они уверены: помимо теплоэнергии вырос тариф и на электроэнергию.

"Подорожала, конечно, электроэнергия. Я платила зимой 18 тысяч, сейчас 22 тысячи. У меня трехкомнатная квартира",

"Свет подорожал. Мы платили где-то 3-4 тысячи, сейчас 6 тысяч заплатили. Ну, а тепло у нас не полностью месяц был, вроде так же осталось",

"Прилично повысились. Я живу в своем доме. Если я ранее платила за свет в пределах 1500-1800, в этом месяце практически на тысячу тенге – 2800. Мы бытовой техникой, приборами особо не пользуемся, потому что свое отопление", - поделились горожане с журналистами.

В областном департаменте по регулированию естественных монополий рассказали: последнее повышение тарифа на электроэнергию было в феврале текущего года. И подорожала она на 20 %. Тариф на тепло же вырос в конце сентября.

"В Петропавловске был изменен тариф с 23 сентября текущего года. Основными причинами является изменение стоимости производства тепловой энергии АО "Севказэнерго", а также транспортировка тепловой энергии по сетям "Петропавловские тепловые сети".

У этой компании изменение было с 1 июля текущего года. Соответственно, для "Севказэнергосбыта" это является основанием для обращения в уполномоченный орган, так как Закон о естественных монополиях позволяет субъектам естественных монополий один раз в год обращаться в уполномоченный орган об изменении стоимости стратегических товаров", - сообщил руководитель ДКРЕМ по СКО Дамир Токтамысов.

Таким образом, стоимость теплоэнергии для физических лиц выросла на 20%, для юридических лиц – на 15%. В департаменте добавили: те потребители, чьи счета вызывают сомнения, вправе обратиться к монополисту с требованием разъяснить произведенные начисления. В случае же несогласия или отказа обратиться с заявлением в антимонопольный департамент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186019-zhiteley-sko-vozmutili-scheta-za-otoplenie-i-elektrichestvo/

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