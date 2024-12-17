Жители новых домов замерзают в своих квартирах в Карагандинской области

Жители села Доскей третий год сталкиваются с недостаточным отоплением в своих квартирах. Проблема усугубляется планами повышения тарифов на теплоснабжение, передает ekaraganda.kz.

Осенью 2022 года в селе Доскей ввели в эксплуатацию новый дом, ключи от квартир получили несколько десятков новоселов. Жилье здесь с хорошей квадратурой, однако уже третью зиму люди мерзнут: столбик комнатного термометра не добирается и до 20 градусов тепла, а с каждым новым возведенным домом уже действующие не прогреваются в достаточной степени.

На момент подготовки этого материала комнатный градусник одного из жильцов показывал +16. Он живет в селе Доскей, в доме по одноименной улице, и новоселье отметил в 2022 году. Третью зиму, говорит, история одна и та же: неделю тепло, неделю холодно, а когда наступают морозы - температура в квартирах падает.

"Наш дом многоквартирный, котельная отапливает несколько пятиэтажек. Местные власти говорят, что все нормализуется, потом, что нам не должным образом сделали отопление или, что нужно утеплять окна.

Температура в моей квартире не самая низкая: есть и те, в которых +5 градусов. В нашем доме живут семьи с маленькими детьми - дети часто болеют, в соседних домах проживают многодетные семьи и семьи из социально уязвимых слоев населения.

Руководство села о проблеме с отоплением знает, однако в ответ на наши вопросы мы получаем отписки. Выяснили, что уже этой зимой у нас чистили котел на котельной. Почему же этого нельзя было сделать летом?

Сначала мы обратились в наш КСК, там развели руками, потом - в местный акимат: к нам приходили с проверками. И, конечно же, в день проверки у нас в домах было достаточно тепло. Кроме того, каждый раз, когда в эксплуатацию вводят новый дом, отопление сразу проседает и уже не выравнивается. Единственное, чего мы добились в прошлые годы - перерасчет за отопление за 10 дней", - рассказал один из жильцов дома.

Проблема еще и в том, что жителям собираются поднять тариф за отопление. На данный момент оплата составляет 250 тенге за квадратный метр. На одном из последних домовых собраний предлагалась сумма в 400 тенге.

"За один квадрат разница небольшая, но в сумме оплата вырастет в разы. Озвучивали нам и сумму в 500 тенге, если за обслуживание котельной возьмется новый предприниматель.

Пока же нашелся тот, кто согласен на оплату в 300 тенге с квадратного метра. Пока же нам говорят, что котельная работает в штатном режиме, а на подаче температура +56 градусов. Но мы не чувствуем тепла, это недостаточная температура для нынешней погоды.

Получается, у нас квартиры остывают так, что нагреться уже не могут. И уже третий год ситуация не меняется, а наши жалобы "гуляют" между ведомствами", - говорят жители.

Как пояснили в акимате Доскейского сельского округа, в селе Доскей многоквартирные дома отапливаются модульной котельной. Она находится на балансе аппарата акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района.

В 2022 году ее передали в доверительное управление ТОО "Коммунальщик" согласно протоколу электронных торгов без права последующего выкупа. Модульная котельная, уточнили в ведомстве, построена в 2020 году.

"К теплоснабжению сейчас подключены девять пятиэтажных домов - № 38, 39, 40, 41 и 42 по улице Доскея, а также многоквартирные дома № 36, 37, № 1 и 2 по улице Мира.

Одна модульная котельная отапливает все вышеуказанные многоквартирные дома. В 2024 году проведена модернизация действующей котельной: установили котел на более высокую тепловую мощность, а также установили дымоотводную трубу и насосы.

В некоторых многоэтажных домах наблюдались нестабильное давление и температурный режим в системе отопления. Поэтому в декабре были проведены работы по установке балансировочных клапанов системы отопления пятиэтажных жилых домов, что улучшило подачу горячей воды в системе отопления.

Кроме того, теплоснабжающая организация очистила котлы и дымовые системы дымоходов. Также аппаратом акима Доскейского сельского округа организовано дежурство в модульной котельной по стабильной подаче тепловой энергии в дома: температурный режим соответствует норме согласно температуре наружного воздуха", - утверждают в акимате района.

В ведомстве добавили: согласно Закону РК "О жилищных отношениях" теплоснабжающая организация подает тепло до подвального помещения домов, и для качественного содержания домов и общего имущества жителям необходимо создать форму управления в доме, с помощью которой можно будет оперативно решать вопросы по подготовке домов и квартир к отопительному сезону и комфортному проживанию.

Что касается тарифа на теплоснабжение, в акимате Доскейского сельского округа пояснили: действующий тариф - 250 тенге за квадратный метр, утвержденный протоколом схода жильцов многоэтажных домов за услуги теплоснабжения, не покрывал расходы услугодателя.

"Исходя из данного положения у ТОО "Коммунальщик" образовалась кредиторская задолженность. 16 сентября 2024 года от ТОО на имя акима Доскейского сельского округа было направлено письмо с просьбой расторжения договора доверительного управления в связи с образованием задолженности и перезаключения договора доверительного управления с ТОО Jasau Energy.

На сходе с жителями многоквартирных жилых домов для устойчивой работы теплоисточника услугодатель предложил пересмотреть тарифную политику, однако это происходило в рамках разъяснений.

В настоящее время тариф за услуги теплоснабжения тот же - 250 тенге за квадратный метр", - прокомментировали в районном акимате.

Пока же столбик комнатного термометра жителей дома № 40 в селе Доскей так и не достиг 20 градусов тепла. Кроме того, сегодня, 17 декабря, в модульной котельной перегорел автомат главного ввода. Теплоснабжение было на время приостановлено, однако его оперативно восстановили, уточнили в акимате Доскейского сельского округа.

Напомним, 16 октября в Аягозе произошло аварийное отключение тепла, причиной стал выход из строя задвижки, которая регулировала подачу тепла. Несмотря на возникшую проблему, специалисты оперативно устранили аварию.

А жители трех домов по улице Вагонная в Караганде остались без отопления из-за аварийного состояния котельной после прежнего КСК. Найти доступную сервисную компанию не удается.

Помимо этого, жители двух многоэтажек в Семее жалуются на отсутствие центрального отопления, они греются обогревателями и топят печи прямо в квартирах.