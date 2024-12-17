Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители новых домов замерзают в своих квартирах в Карагандинской области

Опубликовано:

Дома в селе Доскей
Дома в селе Доскей. Фото: Константин Снегирев/ekaraganda.kz

Жители села Доскей третий год сталкиваются с недостаточным отоплением в своих квартирах. Проблема усугубляется планами повышения тарифов на теплоснабжение, передает ekaraganda.kz.

Осенью 2022 года в селе Доскей ввели в эксплуатацию новый дом, ключи от квартир получили несколько десятков новоселов. Жилье здесь с хорошей квадратурой, однако уже третью зиму люди мерзнут: столбик комнатного термометра не добирается и до 20 градусов тепла, а с каждым новым возведенным домом уже действующие не прогреваются в достаточной степени.

На момент подготовки этого материала комнатный градусник одного из жильцов показывал +16. Он живет в селе Доскей, в доме по одноименной улице, и новоселье отметил в 2022 году. Третью зиму, говорит, история одна и та же: неделю тепло, неделю холодно, а когда наступают морозы - температура в квартирах падает.

"Наш дом многоквартирный, котельная отапливает несколько пятиэтажек. Местные власти говорят, что все нормализуется, потом, что нам не должным образом сделали отопление или, что нужно утеплять окна.

Температура в моей квартире не самая низкая: есть и те, в которых +5 градусов. В нашем доме живут семьи с маленькими детьми - дети часто болеют, в соседних домах проживают многодетные семьи и семьи из социально уязвимых слоев населения.

Руководство села о проблеме с отоплением знает, однако в ответ на наши вопросы мы получаем отписки. Выяснили, что уже этой зимой у нас чистили котел на котельной. Почему же этого нельзя было сделать летом?

Сначала мы обратились в наш КСК, там развели руками, потом - в местный акимат: к нам приходили с проверками. И, конечно же, в день проверки у нас в домах было достаточно тепло. Кроме того, каждый раз, когда в эксплуатацию вводят новый дом, отопление сразу проседает и уже не выравнивается. Единственное, чего мы добились в прошлые годы - перерасчет за отопление за 10 дней", - рассказал один из жильцов дома.

Проблема еще и в том, что жителям собираются поднять тариф за отопление. На данный момент оплата составляет 250 тенге за квадратный метр. На одном из последних домовых собраний предлагалась сумма в 400 тенге.

"За один квадрат разница небольшая, но в сумме оплата вырастет в разы. Озвучивали нам и сумму в 500 тенге, если за обслуживание котельной возьмется новый предприниматель.

Пока же нашелся тот, кто согласен на оплату в 300 тенге с квадратного метра. Пока же нам говорят, что котельная работает в штатном режиме, а на подаче температура +56 градусов. Но мы не чувствуем тепла, это недостаточная температура для нынешней погоды.

Получается, у нас квартиры остывают так, что нагреться уже не могут. И уже третий год ситуация не меняется, а наши жалобы "гуляют" между ведомствами", - говорят жители.

Как пояснили в акимате Доскейского сельского округа, в селе Доскей многоквартирные дома отапливаются модульной котельной. Она находится на балансе аппарата акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района.

В 2022 году ее передали в доверительное управление ТОО "Коммунальщик" согласно протоколу электронных торгов без права последующего выкупа. Модульная котельная, уточнили в ведомстве, построена в 2020 году.

"К теплоснабжению сейчас подключены девять пятиэтажных домов - № 38, 39, 40, 41 и 42 по улице Доскея, а также многоквартирные дома № 36, 37, № 1 и 2 по улице Мира.

Одна модульная котельная отапливает все вышеуказанные многоквартирные дома. В 2024 году проведена модернизация действующей котельной: установили котел на более высокую тепловую мощность, а также установили дымоотводную трубу и насосы.

В некоторых многоэтажных домах наблюдались нестабильное давление и температурный режим в системе отопления. Поэтому в декабре были проведены работы по установке балансировочных клапанов системы отопления пятиэтажных жилых домов, что улучшило подачу горячей воды в системе отопления.

Кроме того, теплоснабжающая организация очистила котлы и дымовые системы дымоходов. Также аппаратом акима Доскейского сельского округа организовано дежурство в модульной котельной по стабильной подаче тепловой энергии в дома: температурный режим соответствует норме согласно температуре наружного воздуха", - утверждают в акимате района.

В ведомстве добавили: согласно Закону РК "О жилищных отношениях" теплоснабжающая организация подает тепло до подвального помещения домов, и для качественного содержания домов и общего имущества жителям необходимо создать форму управления в доме, с помощью которой можно будет оперативно решать вопросы по подготовке домов и квартир к отопительному сезону и комфортному проживанию.

Что касается тарифа на теплоснабжение, в акимате Доскейского сельского округа пояснили: действующий тариф - 250 тенге за квадратный метр, утвержденный протоколом схода жильцов многоэтажных домов за услуги теплоснабжения, не покрывал расходы услугодателя.

"Исходя из данного положения у ТОО "Коммунальщик" образовалась кредиторская задолженность. 16 сентября 2024 года от ТОО на имя акима Доскейского сельского округа было направлено письмо с просьбой расторжения договора доверительного управления в связи с образованием задолженности и перезаключения договора доверительного управления с ТОО Jasau Energy.

На сходе с жителями многоквартирных жилых домов для устойчивой работы теплоисточника услугодатель предложил пересмотреть тарифную политику, однако это происходило в рамках разъяснений.

В настоящее время тариф за услуги теплоснабжения тот же - 250 тенге за квадратный метр", - прокомментировали в районном акимате.

Пока же столбик комнатного термометра жителей дома № 40 в селе Доскей так и не достиг 20 градусов тепла. Кроме того, сегодня, 17 декабря, в модульной котельной перегорел автомат главного ввода. Теплоснабжение было на время приостановлено, однако его оперативно восстановили, уточнили в акимате Доскейского сельского округа.

Напомним, 16 октября в Аягозе произошло аварийное отключение тепла, причиной стал выход из строя задвижки, которая регулировала подачу тепла. Несмотря на возникшую проблему, специалисты оперативно устранили аварию.

А жители трех домов по улице Вагонная в Караганде остались без отопления из-за аварийного состояния котельной после прежнего КСК. Найти доступную сервисную компанию не удается.

Помимо этого, жители двух многоэтажек в Семее жалуются на отсутствие центрального отопления, они греются обогревателями и топят печи прямо в квартирах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201162-zhiteli-novyh-domov-zamerzayut-v-svoih-kvartirah-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie