Теплую неделю обещают синоптики жителям Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 января, обещают теплую погоду – осадки прогнозируются лишь в субботу. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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13 января в Алматы будет ясно. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

14 января ожидается солнечная погода без осадков. Температура составит около минус 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, а минимальная – минус 4 градуса. Скорость ветра составит до 2,5 м/с.

15 января будет пасмурно. Средняя температура – 0 градусов. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

16 января в Алматы вновь будет пасмурно. Температура в среднем – 0 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 3 градусов, а опуститься может до минус 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

17 января осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

18 января ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 1 градус. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

19 января, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.