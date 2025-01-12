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В Атырау школа осталась без отопления и света

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Учитель в классе
Педагог и ученики. Иллюстративное фото: Godong/Getty Images

В Атырау ученики школы №37 имени Салыка Зиманова временно переведены на онлайн-обучение из-за отсутствия отопления и электричества, передает ATYRAU ONLINE.

В Атырау учебное заведение осталось без отопления и света: ученики школы №37 имени Салыка Зиманова временно переведены на онлайн-обучение из-за отсутствия отопления и электричества.

В подземных электрических сетях, питающих школу, выявлена неисправность. В настоящее время ведутся восстановительные работы по устранению проблемы.

После полного восстановления электроснабжения школа возобновит работу в штатном режиме.

"Ход работ и стабилизация ситуации находятся под контролем местных властей и соответствующих организаций", - сообщили изданию в городском акимате.

Ранее в конце ноября прошлого года в селе Куйлыс Иргизского района школьников отправили на дистанционку из-за поломки в котельной.

Также из-за непогоды в ряде регионов Казахстана власти переводили школьные занятия на дистанционку из-за плохой погоды. Например, такие меры принимали в ноябре в Астане - в столице был снегопад и сильный ветер.

Также в Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой смены были переведены на дистанционный формат обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210798-v-atyrau-shkola-ostalas-bez-otopleniya-i-sveta/

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