В Атырау школа осталась без отопления и света
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В Атырау ученики школы №37 имени Салыка Зиманова временно переведены на онлайн-обучение из-за отсутствия отопления и электричества, передает ATYRAU ONLINE.
В Атырау учебное заведение осталось без отопления и света: ученики школы №37 имени Салыка Зиманова временно переведены на онлайн-обучение из-за отсутствия отопления и электричества.
В подземных электрических сетях, питающих школу, выявлена неисправность. В настоящее время ведутся восстановительные работы по устранению проблемы.
После полного восстановления электроснабжения школа возобновит работу в штатном режиме.
"Ход работ и стабилизация ситуации находятся под контролем местных властей и соответствующих организаций", - сообщили изданию в городском акимате.
Ранее в конце ноября прошлого года в селе Куйлыс Иргизского района школьников отправили на дистанционку из-за поломки в котельной.
Также из-за непогоды в ряде регионов Казахстана власти переводили школьные занятия на дистанционку из-за плохой погоды. Например, такие меры принимали в ноябре в Астане - в столице был снегопад и сильный ветер.
Также в Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой смены были переведены на дистанционный формат обучения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210798-v-atyrau-shkola-ostalas-bez-otopleniya-i-sveta/