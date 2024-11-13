Школьников в Актюбинской области отправили на дистанционку из-за неисправной котельной
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В селе Куйлыс Иргизского района школьников отправили на дистанционку из-за поломки в котельной - в таком режиме дети обучаются уже несколько дней, пишет МИА "Казинформ".
В этом году в сельской школе планировалось заменить угольные котлы на электрическое отопление, но произошла поломка.
"Подключили электричество от трансформатора к котлу. В этот момент сгорел насос. Школьников перевели на дистанционное обучение. Отремонтировали сломанный насос. После его запуска занятия продолжатся в штатном режиме", - заявила глава отдела управления образования региона Ляззат Урдабаева.
В школе, где произошла поломка котельной, обучается всего 121 ученик.
Директор школы Газиз Самат рассказал о случившемся. По его словам, после весенних паводков аким пообещал перевести отопление на электричество
"Решение принято. Но с 11 по 31 октября топили углем. Затем дети ушли на каникулы после первой четверти. В этот момент котел был подключен к нагреву электричеством. Вышел дефект и через два дня был устранен. Сейчас температура нормальная. Школа двухэтажная. В этом году включили детский сад. Школьники и воспитанники садика входят в две раздельные двери", - заявил он.
Почему работы по замене отопительного котла с угольного на электрический не проводились летом, директор не смог точно ответить.
Отметим, что на прошлой неделе из-за непогоды в ряде регионов Казахстана власти переводили школьные занятия на дистанционку из-за плохой погоды.
Например, такие меры приняли в Астане - в столице был снегопад и сильный ветер.
Также 7 ноября в Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой смены были переведены на дистанционный формат обучения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186552-shkolnikov-otpravili-na-distancionku-v-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-neispravnoy-kotelnoy/