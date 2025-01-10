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Эзотерика

О резком поднятии уровня воды в реке и угрозе подтопления предупредили жителей Алматы

Опубликовано:

Льдины на реке
Лед на реке. Иллюстративное фото: Nikolay Ponomarenko / Getty Images

В РГП "Казгидромет" в пятницу, 10 января, сообщили о резком повышении уровня воды в реке Киши Алматы. Горожан предупреждают об угрозе подтоплений, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как рассказали в "Казгидромете", в связи со сложными ледовыми явлениями 10-12 января на гидрологическом посту реке Киши Алматы в южной столице наблюдается резкое повышение уровня воды.

На 16:00 пятницы, 10 января, уровень воды составлял 233 сантиметра. Опасным уровнем считается отметка в 248 сантиметров.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – отметили в госметеослужбе.

Напомним, в конце декабря об угрозе подтопления предупреждали жителей Алматинской области – из-за затора льда на реке Или резко повысился уровень воды.

Тогда же сообщалось, что в Актау дождевыми водами затопило улицы города – за сутки с автомобильных дорог откачали 1600 кубических метров воды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210541-o-rezkom-podnyatii-urovnya-vody-v-reke-i-ugroze-podtopleniya-predupredili-zhiteley-almaty/

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