"Не надо вылизывать только центр": Булекпаев рассказал, что должны делать акимы день и ночь

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался о некачественной очистке улиц города от снега. Он отметил жалобы горожан и указал на недоработки подрядчиков, передает ekaraganda.kz.

Карагандинцы много раз жаловались на некачественную очистку дорог города от снега. Даже несмотря на постоянные отчеты дорожных компаний, на проблему указал и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

На совещании, которое состоялось накануне в городском акимате, проблему вывоза снега глава региона назвал одной из текущих.

"Есть проблемы, и в социальных сетях пишут. Вроде по тротуарам нет вопросов, но есть и про вывоз снега, и про очистку дорог.

Слабо подрядчики работают, что по Алихана Бокейхана, что по Казыбек би. Я же вижу, я знаю. Нет ни одной улицы на данный момент, чтобы она была чистая.

Вы должны заниматься этим день и ночь, это ваша работа. Не надо вылизывать только центр", - обратился глава региона к районным акимам.

Он добавил, что важно усилить контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что глава региона Ермаганбет Булекпаев сделал замечание районным акимам Караганды за уборку снега.

2025 год в городе объявили годом Юго-Востока, Майкудука и безопасности дорожного движения. Планируются масштабные проекты по благоустройству и модернизации Караганды.

Помимо этого, накануне в регионе утвердили бюджет города на 2025 год в размере 152,6 млрд тенге. Средства направят на газификацию, строительство дорог, жилья и реконструкцию коммунальных сетей.