Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не надо вылизывать только центр": Булекпаев рассказал, что должны делать акимы день и ночь

Опубликовано:

Ермаганбет Булекпаев
Ермаганбет Булекпаев. Фото: gov.kz

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался о некачественной очистке улиц города от снега. Он отметил жалобы горожан и указал на недоработки подрядчиков, передает ekaraganda.kz.

Карагандинцы много раз жаловались на некачественную очистку дорог города от снега. Даже несмотря на постоянные отчеты дорожных компаний, на проблему указал и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

На совещании, которое состоялось накануне в городском акимате, проблему вывоза снега глава региона назвал одной из текущих.

"Есть проблемы, и в социальных сетях пишут. Вроде по тротуарам нет вопросов, но есть и про вывоз снега, и про очистку дорог.

Слабо подрядчики работают, что по Алихана Бокейхана, что по Казыбек би. Я же вижу, я знаю. Нет ни одной улицы на данный момент, чтобы она была чистая.

Вы должны заниматься этим день и ночь, это ваша работа. Не надо вылизывать только центр", - обратился глава региона к районным акимам.

Он добавил, что важно усилить контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что глава региона Ермаганбет Булекпаев сделал замечание районным акимам Караганды за уборку снега.

2025 год в городе объявили годом Юго-Востока, Майкудука и безопасности дорожного движения. Планируются масштабные проекты по благоустройству и модернизации Караганды.

Помимо этого, накануне в регионе утвердили бюджет города на 2025 год в размере 152,6 млрд тенге. Средства направят на газификацию, строительство дорог, жилья и реконструкцию коммунальных сетей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210193-ne-nado-vylizyvat-tolko-centr-bulekpaev-rasskazal-chto-dolzhny-delat-akimy-den-i-noch/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie