Скандальное видео с целительницей привело к увольнениям в Жамбылской области

В Сети распространили видео, снятое в Жамбылской области, на котором в сельской школе с почестями встречают целительницу. Оно вызвало большой резонанс, после чего чиновников привлекли к ответственности, передает NUR.KZ.

Как сообщает акимат района Турара Рыскулова на своей странице в Facebook, по факту проведения мероприятия с участием коллектива школы имени Жамбыла уполномоченным по защите прав детей Жамбылской области и департаментом по обеспечению качества в сфере образования проведена специальная проверка.

На месте побывала также рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития

"Заместитель акима района Т.Рыскулова А. Терликбаев, директор школы имени Жамбыла Э.Закимбаева освобождены от занимаемой должности по собственному желанию.

В отношении руководителя отдела внутренней политики района Т.Рыскулова и акима села Теренозек применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором можно было увидеть женщину в красном бальном платье с головным убором, похожим на корону. Для ее встречи в школе выстроились люди по двум сторонам, а ученики несли шлейф ее наряда. Также она же была в другой одежде в классе, где ей под ноги бросали розы.

"В селе Теренозек Жамбылской области разразился скандал после визита Гульсары Суазкызы, известной как целительница Томирис. Местные жители устроили ей пышный прием, организованный на деньги учителей", - указывалось в подписи к кадрам.

Мероприятие вызвало критику пользователей.

"Настоящее мракобесие", "С ума все сошли что ли? Какую-то целительницу встречать в школе и ей под ноги розы кидать", "А что у нас сельчане самые богатые? Для чего все это?", "Какой ужас и мракобесие. И в этой школе будут учить наших детей! Позор!" - писали комментаторы.

Также в Сети появилось другое видео, которое произвело резонанс. Отмечалось, что на кадрах были запечатлены два заместителя акима Кербулакского района области Жетісу и депутат маслихата, которые якобы распивали алкоголь. В местном акимате сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.