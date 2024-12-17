Первую ветроэлектростанцию в Карагандинской области планируют ввести в 2025 году

В Карагандинской области началось строительство первой ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить регион чистой энергией и создать рабочие места, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов в интервью ютуб-каналу "Куда смотрит акимат" рассказал, что первую в регионе ветроэлектростанцию строит компания "Гиберборей". Ее мощность составит 150 МВт.

Ввести его планируют в 2025 году. В будущем их может стать больше: в разработке еще два проекта ветроэлектростанций.

В регионе чистую энергию уже генерируют пять установок. К действующим солнечным электростанциям добавятся и ветряные.

"В Осакаровском районе реализуется проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Завершение планируется в 2025 году. После ввода в эксплуатацию для обслуживания установки будет создано 20 новых рабочих мест.

В планах строительство ветроэлектростанции на 500 МВт в Темиртау и в Каркаралинском районе на 200 МВт. Проекты в стадии разработки. Каждый инвестор перед реализацией проекта снимает замеры. То есть год-два уходит на исследования. Только после этого приступает к работам", - сообщил Азамат Тайжанов.

Первый замакима области ответил на вопросы, касающиеся в целом энергетики и ЖКХ.

Для снижения износа инфраструктуры идет модернизация сетей и строительство новых. В этом году для улучшения теплоснабжения реализовано 17 проектов, для улучшения водоснабжения - 40.

"В следующем году этот темп не будет снижаться. По поручению президента страны разработан Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

Задача - до 2030 года снизить износ существующих активов до 40%. В этом направлении предстоит большая работа", - отметил Азамат Тайжанов.

В этом году в Караганде ввели в эксплуатацию третий тепловывод. По словам замакима области, это обеспечит стабильное теплоснабжение на ближайшие 5-7 лет юго-восточной части города, в том числе новостройки. Мощностей хватает, чтобы обогреть порядка 20 тысяч новых квартир.

Между тем в регионе растет строительство жилья. По итогам этого года будет введено 500 тыс. кв. м. Значит, увеличивается и нагрузка на сети. Для дополнительных мощностей запланирован ряд проектов по модернизации энергоисточников.

В рамках инвестиционных соглашений до 2028 года компаниями взяты обязательства по строительству двух новых котлов и четырех турбин на трех станциях: ТЭЦ-3 Караганды, Балхашской ТЭЦ и Топарской ГРЭС.

Ранее сообщалось, что в Туркестане введена в эксплуатацию киловольтная подстанция "Солтүстік" 35/10/110. В церемонии открытия принял участие глава региона Дархан Сатыбалды, который поздравил жителей с радостным событием и рассказал про работы по решению дефицита электроэнергии.

Помимо этого, в рамках рабочей поездки в город Аркалык аким Костанайской области Кумар Аксакалов проинспектировал работу новой ветроэлектростанции. Общая стоимость этого проекта - более 24 млрд тенге.