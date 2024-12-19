Вопрос теплоснабжения не снимается: перед акимом Сарани поставили задачи

На встрече в Сарани аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подвел итоги года, обсудив с жителями ЖКХ, транспорт и инвестиционные проекты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в этом году провел 13 встреч с жителями, на которых поднято около 400 вопросов.

На личный прием главы региона в городах и районах пришли 139 человек. Открытый диалог помогает определить круг вопросов, над решением которых нужно сосредоточить усилия.

Завершающая встреча прошла в Сарани - в городском Доме культуры.

"В целом Сарань развивается, но есть еще, над чем работать. В первую очередь, это модернизация ЖКХ, обновление инженерной инфраструктуры.

Ведется реконструкция водопроводных сетей, начаты работы по модернизации второго водоподъема. Эти проекты должны завершить в следующем году, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение города", - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Не снимается с повестки и вопрос теплоснабжения. Подрядчик продолжает режимную наладку оборудования. Выход теплоисточника на плановую мощность остается на постоянном контроле.

Необходимо заниматься и обновлением электросетей.

Благодаря диверсификации экономики Сарань вышла из категории моногородов. В настоящее время на площадках северной промышленной и индустриальной зоны Saran реализуются 9 инвестиционных проектов общей стоимостью около 380 млрд тенге с созданием порядка 6 тысяч рабочих мест.

На встрече жители поинтересовались, можно ли построить отдельную дорогу от индустриальной зоны в Караганду. В этом случае большегрузные машины не будут загружать имеющуюся трассу. Возможности проекта обещали изучить.

Также поднимались вопросы жилищно-коммунальной сферы, транспорта. По ряду из них аким области сразу же дал поручения.

Перед новым акимом города Дарыном Булкайыром поставлены задачи по благоустройству, наведению порядка с чистотой. В том числе должна быть программа по дворам, фасадам домов.

"С начала года провел встречи во всех городах и районах. Везде поднимаются вопросы. В основном это ЖКХ, жилье, благоустройство. Житейские вопросы, с которыми непосредственно сталкиваются жители нашей области.

Нам предстоит еще подвести итоги. Что-то уже решено. Есть вопросы, которые требуют определенного изучения и анализа для выработки путей решения", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, новый аким Сарани был назначен 11 декабря. До этого глава Карагандинской области высказался об увольнении предыдущего акима города и полученном выговоре от президента страны из-за ненадлежащего контроля за ходом подготовки к отопительному сезону.

Также ранее сообщалось, что в Карагандинской области началось строительство первой ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить регион чистой энергией и создать рабочие места.