Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вопрос теплоснабжения не снимается: перед акимом Сарани поставили задачи

Опубликовано:

Встреча с гражданами
Встреча с гражданами. Фото: gov.kz

На встрече в Сарани аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подвел итоги года, обсудив с жителями ЖКХ, транспорт и инвестиционные проекты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в этом году провел 13 встреч с жителями, на которых поднято около 400 вопросов.

На личный прием главы региона в городах и районах пришли 139 человек. Открытый диалог помогает определить круг вопросов, над решением которых нужно сосредоточить усилия.

Завершающая встреча прошла в Сарани - в городском Доме культуры.

"В целом Сарань развивается, но есть еще, над чем работать. В первую очередь, это модернизация ЖКХ, обновление инженерной инфраструктуры.

Ведется реконструкция водопроводных сетей, начаты работы по модернизации второго водоподъема. Эти проекты должны завершить в следующем году, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение города", - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Не снимается с повестки и вопрос теплоснабжения. Подрядчик продолжает режимную наладку оборудования. Выход теплоисточника на плановую мощность остается на постоянном контроле.

Необходимо заниматься и обновлением электросетей.

Благодаря диверсификации экономики Сарань вышла из категории моногородов. В настоящее время на площадках северной промышленной и индустриальной зоны Saran реализуются 9 инвестиционных проектов общей стоимостью около 380 млрд тенге с созданием порядка 6 тысяч рабочих мест.

На встрече жители поинтересовались, можно ли построить отдельную дорогу от индустриальной зоны в Караганду. В этом случае большегрузные машины не будут загружать имеющуюся трассу. Возможности проекта обещали изучить.

Также поднимались вопросы жилищно-коммунальной сферы, транспорта. По ряду из них аким области сразу же дал поручения.

Перед новым акимом города Дарыном Булкайыром поставлены задачи по благоустройству, наведению порядка с чистотой. В том числе должна быть программа по дворам, фасадам домов.

"С начала года провел встречи во всех городах и районах. Везде поднимаются вопросы. В основном это ЖКХ, жилье, благоустройство. Житейские вопросы, с которыми непосредственно сталкиваются жители нашей области.

Нам предстоит еще подвести итоги. Что-то уже решено. Есть вопросы, которые требуют определенного изучения и анализа для выработки путей решения", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, новый аким Сарани был назначен 11 декабря. До этого глава Карагандинской области высказался об увольнении предыдущего акима города и полученном выговоре от президента страны из-за ненадлежащего контроля за ходом подготовки к отопительному сезону.

Также ранее сообщалось, что в Карагандинской области началось строительство первой ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить регион чистой энергией и создать рабочие места.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202177-vopros-teplosnabzheniya-ne-snimaetsya-pered-akimom-sarani-postavili-zadachi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie