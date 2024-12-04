Новые водопроводы планируют построить на окраинах Караганды

В Караганде продолжается модернизация систем водоснабжения и водоотведения, а также ведется активная работа по газификации жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, новые водопроводные сети были проложены на улицах Турекулова и Ондасынова, а также в поселке Сахалин.

Помимо этого, была проведена реконструкция водопровода № 6, продолжается реализация других проектов для улучшения водоснабжения жителей города.

Аким города Мейрам Кожухов на встрече акима области с жителями рассказал о дальнейших планах.

"В следующем году планируем начать строительство водопроводных сетей в Новой и Старой Тихоновке, на улице Линейной, Литвина, в районе 2-го квартала", - сообщил аким.

Также ведется работа по водоотведению. Завершено строительство ливневой канализации в частном секторе района Нефтебазы, что позволит решить проблему подтоплений во время весеннего половодья.

В рамках инвестиционной программы "Караганды Су" проводит реконструкцию насосной станции № 2 и канализационных сетей в районе Алихана Бокейхана.

На 2025 год запланировано начало реконструкции канализационных коллекторов № 19 и на улице Совхозной, имеется проект с положительным заключением государственной экспертизы.

Мейрам Кожухов также отметил темпы газификации города. На сегодняшний день проложено порядка 300 км газовых сетей, которые подключены к почти 10 тысячам индивидуальных жилых домов.

Свыше 4 тысяч технических условий на подключение выдано физическим лицам, а подключено уже 3139 домов, из которых 86 семей получили государственную помощь. На 2025 год заявки на получение помощи подали еще 170 семей.

Ранее аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков также провел встречу с жителями, в ходе которой рассказал о проделанной работе и текущих проектах по улучшению городской инфраструктуры.

Также сообщалось, что глава Актюбинской области Асхат Шахаров осмотрел место строительства обводного канала в массиве Курашасай. Канал протяженностью 3,5 км предназначен для отвода талой воды в районе двух жилых массивов Курашасай и Канагат.

А аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Наурызбайского района отметил, что обеспечение бесперебойным водоснабжением и водоотведением жителей района является одним из приоритетных.