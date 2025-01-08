"Можно критиковать до упора": аким района Караганды призвал вести себя по-человечески

Аким района имени Казыбек би в Караганде Ералы Оспанов призвал жителей соблюдать чистоту и уважать труд коммунальных служб, подчеркнув важность совместной ответственности за порядок, передает NUR.KZ со ссылкой на акима.

Глава района на своей странице в Instagram призвал жителей уважать труд работников коммунальных служб и не разбрасывать мусор в общественных местах.

"Можно сколько угодно ругать городские службы, можно критиковать до упора аппарат чиновников. Но! Пока все вместе мы не будем вести себя по-человечески, просто уважая труд людей, которые убирают за нами же, не разбрасывая мусор в общественных местах, выкидывая его в мусорные урны, ничего работать не будет", - подчеркнул Ералы Оспанов.

По его словам, невозможно за каждым человеком приставить уборщика, а соблюдение чистоты - это задача каждого жителя города.

"Каждый день, объезжая город, я вижу одну и ту же картину. Кто-то скажет - если бы там было чисто, если бы убирали каждый час, никто бы не сорил!

Тоже не работает это - в убранной остановке все равно кто-то уже первый оставил бутылку, а еще другие люди промолчали и сделали вид, что так и надо", - добавил аким.

Он отметил, что жители города должны нести ответственность за чистоту общего дома - своего города.

"Не сорить, не оставлять мусор", - так описал "простой рецепт" чистоты глава района.

Ранее Ералы Оспанов уже выражал недовольство отношением жителей к проблеме мусора, призвав к совместной ответственности за чистоту города.

А дворник из Актау Елена Баринова рассказала о работе в самый непростой период - после новогодней ночи. По ее словам, после праздников работы становится в два раза больше.

Также сообщалось, что в Темиртау ведутся работы по благоустройству, включая установку видеокамер и уборку свалок, но проблема чистоты во дворах остается.