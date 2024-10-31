"Оставляет желать лучшего": аким Темиртау пешком обошел микрорайон (видео)

В Темиртау ведутся работы по благоустройству, включая установку видеокамер и уборку свалок, но проблема чистоты во дворах остается, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Галыма Ашимова.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, в благоустройство Темиртау вкладываются немалые силы и средства: устанавливают видеокамеры, ремонтируют игровые и мусорные площадки, обновляют контейнеры, убирают стихийные свалки.

"Но, несмотря на все эти усилия, санитарное состояние некоторых дворов и мусорных зон все еще оставляет желать лучшего.

Сегодня мы пешком обошли первый микрорайон, чтобы лично оценить ситуацию. Завтра продолжим обход других районов, чтобы выявить проблемные места и устранить их. Но одна администрация города не справится с этой задачей. Если каждый житель внесет свой вклад в чистоту хотя бы своего двора, выйдет на субботник или сообщит полиции о нарушителях - вместе мы сможем изменить облик нашего города", - отметил градоначальник.

Галым Ашимов рассказал, что поручил полиции, ОКМС и ЖКХ активизировать усилия в этом направлении.

"Однако победить в этой борьбе за чистоту мы сможем только с вашей помощью. Чистота и порядок в городе - это наше общее дело!" - резюмировал аким.

Ранее Галым Ашимов встретился с жителями города в стенах Индустриального университета, где они обсудили вопросы инфраструктуры, транспортных услуг и ремонта общественных объектов. Также обсуждались графики движения общественного транспорта - здесь единственным инструментом воздействия остаются субсидии.

Помимо этого, в Темиртау в тестовом режиме начали эксплуатацию нового современного трамвая. Впереди ожидаются дополнительные испытания дорожной и электрической инфраструктуры. Регулярное сообщение планируется наладить к концу года.