"Ужас, что будет твориться": дворник из Актау рассказала о работе в новогодние праздники

Дворник из Актау Елена Баринова рассказала о работе в самый непростой период – после новогодней ночи. По ее словам, после праздников работы становится в два раза больше, передает телеканал "Астана".

Как рассказывает телеканал, в 6:45 утра 6 дней в неделю Елена Баринова садится в рабочий автобус, который везет ее и ее коллег в офис. Там она переодевается, берет инвентарь и выходит на улицу убирать мусор.

Женщина отвечает за чистоту во дворах и спортивных площадках в четырех домах. Работы, признается Елена, с каждым днем становится все больше.

"Тут уже бесполезно говорить. Везде постоянный мусор, и взрослые бросают, и дети бросают. Взрослые тоже выходят на детскую площадку, тут же и с детьми гуляют, тут же и семечки, и шкурки, и все подряд бросают. Сами мусорят и показывают детям пример, как говорится", - сетует женщина.

Несмотря ни на что, местные жители работу дворников ценят и даже стараются помогать им в поддержании чистоты.

"Все время с окон видно, как они убираются. В любую погоду, и в холод, и в жару. Дети тоже, как-то мы с подъезда вышли, у меня младший сын, он увидел пакет или что-то лежало, он выкинул",

"Работа дворника очень тяжелая и редко оцененная. Даже если большая половина населения не будет бросать мусор на улице, у них все равно будет достаточно работы",

"Дворники – работники невидимого фронта. Если они не будут убирать улицы и дворы, город просто погрязнет в мусоре", – поделились своим мнением горожане.

К слову, 31 декабря у Елены полный рабочий день. Поэтому и готовится к Новому году у женщины попросту не будет времени. Тем более, что после праздника работы будут вдвое больше.

"Мне, наверное, не придется это делать (готовить к новогоднему столу – прим. ред.), придется покупать уже готовое. А куда деваться? Кто будет мне готовить? У меня маленький ребенок, она сама не будет готовить.

Это уже 31 декабря, это уже другое. Это не то, что после выходных, это же ужас, что будет твориться. Сами же знаете, это и хлопушки, и мандарины, и апельсины, все это будет здесь", – рассказывает Елена.

Журналисты напоминают, что в новогодние праздники будут трудиться не только дворники, но и врачи, полицейские и пожарные. Они будут обеспечивать порядок и безопасность казахстанцев.

Напомним, ранее корреспондент NUR.KZ поговорил с работниками коммунальных служб, которые трудятся день и ночь, очищая город от снега. Они рассказали, в какое время года коммунальным службам сложнее всего, почему сотрудники не хотят менять работу и что их обижает.