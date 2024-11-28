Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Слов нет": акима района в Караганде возмутил поступок жителей (видео)

Опубликовано:

Мусор
Мусор. Кадр из видео: instagram.com/eraly_ospanov

Аким района имени Казыбек би в Караганде Ералы Оспанов выразил недовольство отношением жителей к проблеме мусора, призвав к совместной ответственности за чистоту города, передает NUR.KZ со ссылкой на главу района.

На своей странице в Instagram Ералы Оспанов выразил недовольство отношением жителей к вопросам чистоты и благоустройства, сопроводив публикацию соответствующим видео.

"Слов нет. Можно сколько угодно вывозить мусор, чистить дворы, но пока такое отношение сохраняется у людей, мы ничего не поменяем в нашем городе.

И рядом проживающие, вы ведь тоже видите, что происходит, почему не реагируете? Почему не говорите своим соседям о необходимости уборки?

Или тоже акимат виноват в таких несанкционированных свалках?" - задался вопросом аким.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель Темиртау был привлечен к ответственности за нарушение правил благоустройства после того, как он вынес строительный мусор на контейнерную площадку.

Еще в прошлом году экс-глава правительства Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах. Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

В декабре министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193705-slov-net-akima-rayona-v-karagande-vozmutil-postupok-zhiteley-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie