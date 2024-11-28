"Слов нет": акима района в Караганде возмутил поступок жителей (видео)

Аким района имени Казыбек би в Караганде Ералы Оспанов выразил недовольство отношением жителей к проблеме мусора, призвав к совместной ответственности за чистоту города, передает NUR.KZ со ссылкой на главу района.

На своей странице в Instagram Ералы Оспанов выразил недовольство отношением жителей к вопросам чистоты и благоустройства, сопроводив публикацию соответствующим видео.

"Слов нет. Можно сколько угодно вывозить мусор, чистить дворы, но пока такое отношение сохраняется у людей, мы ничего не поменяем в нашем городе.

И рядом проживающие, вы ведь тоже видите, что происходит, почему не реагируете? Почему не говорите своим соседям о необходимости уборки?

Или тоже акимат виноват в таких несанкционированных свалках?" - задался вопросом аким.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель Темиртау был привлечен к ответственности за нарушение правил благоустройства после того, как он вынес строительный мусор на контейнерную площадку.

Еще в прошлом году экс-глава правительства Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах. Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

В декабре министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.