Актюбинцев попросили не засорять город и не ломать скамейки (видео)

В Актобе работник коммунального предприятия призвал бережно относиться к городскому имуществу, а гражданам напомнили о штрафах за загрязнение города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ежедневно работник коммунального предприятия "Өтес Актөбе" Онгенбай Тилеубек убирает мусор, подметает улицы и заботится о чистоте города.

Он призвал горожан бережно относиться к городскому имуществу: не ломать скамейки, фонари и малые архитектурные формы, а также не засорять урны.

"Законность и порядок - основной принцип государственности. Чистота города - дело каждого", - отметили в акимате.

Указывается, что в Казахстане ужесточили наказание за нарушения:

Порча имущества: повреждение, разрушение или осквернение имущества в общественных местах, в общественном транспорте влечет за собой штраф в размере 196 600 тенге или административный арест на срок от 5 до 20 суток.

повреждение, разрушение или осквернение имущества в общественных местах, в общественном транспорте влечет за собой штраф в размере 196 600 тенге или административный арест на срок от 5 до 20 суток. Загрязнение: загрязнение общественных мест, парков и скверов (в том числе выброс мусора в неположенных местах) влечет штраф в 39 320 тенге. Повторное нарушение в течение года - штраф в 78 640 тенге.

В ведомстве напомнили, что уважение труда людей, поддерживающих чистоту города, и соблюдение порядка - важная обязанность каждого.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжается системная борьба со стихийными несанкционированными свалками. В районах столицы выявили 415 точек несанкционированных свалок. С них на полигоны вывезли 200 тыс. тысяч тонн мусора.

А жители Павлодарской области обратились в полицию с жалобами на соседей, которые складируют мусор на своих придомовых участках.

Помимо этого, жителя Аксу привлекли к ответственности за выброс мусора с балкона. В полицию о произошедшем заявил сосед мужчины.

Также в Актюбинской области полиция активно выявляет нарушителей, загрязняющих общественные места.