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Павлодарцы пожаловались на поленившихся соседей в полицию

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Мусор возле жилых домов
Мусор. Фото: ДП Павлодарской области

Жители Павлодарской области обратились в полицию с жалобами на соседей, которые складируют мусор на своих придомовых участках, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, порядка 6 тыс. нарушителей правил благоустройства привлечены к административной ответственности в Павлодарской области.

Сотрудниками полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил благоустройства территории города и сельской местности.

"К примеру, в селе Береке Аксуского региона местный житель, поленившись вывозить мусор, собирал его за своим домом. В этом же селе аналогично поступила еще одна сельчанка, складировавшая мусор за домом. Исходящий запах не понравился местным жителям, сообщившим о нарушении в полицию", - рассказали в ДП Павлодарской области.

За нарушение правил благоустройства сельчан привлекли к административной ответственности. На первый раз их предупредили, но если ситуация повторится в течение года, на нарушителей будет наложен штраф. После беседы с участковым сельчане сразу же вывезли весь мусор.

"Также в полицию Павлодара обратилась горожанка и пожаловалась на соседку, которая складирует мусор возле подъезда дома на улице Катаева. В другом случае к ответственности привлекли владелицу дачного участка садоводства Яблонька, которая возле участка складировала золу", - отметили в ведомстве.

С женщинами провели беседу о недопущении впредь подобных фактов. Обе пообещали убрать мусор и больше не сорить.

Ранее жителя Аксу привлекли к ответственности за выброс стекла с балкона третьего этажа. В полицию о произошедшем заявил сосед мужчины.

А на 18-летнего жителя Темиртау составили административный протокол за нарушение правил благоустройства после того, как он вынес строительный и негабаритный мусор на контейнерную площадку. Молодого человека обязали вывезти отходы на полигон.

Добавим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194914-pavlodarcy-pozhalovalis-na-polenivshihsya-sosedey-v-policiyu/

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