Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Житель Павлодарской области бросал стекла с балкона

Опубликовано:

Соседи ссорятся
Соседи. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Жителя Аксу привлекли к ответственности за выброс мусора с балкона. В полицию о произошедшем заявил сосед мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Аксу поступил вызов от горожанина о принятии мер к соседу, который с балкона квартиры дома по улице Строителей выбрасывал стекла.

"По прибытии участковым установлено, что мужчина с 3-го этажа выбросил разбившиеся стекла от балконной рамы. За нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов мужчина привлечен к ответственности", - рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Аксу Айдар Сламбеков.

Страж порядка отметил, что территория подъезда и придомовая территория относятся к общественным местам. Собственники и арендаторы жилплощади обязаны соблюдать правила пользования жилыми помещения.

"Хорошо, когда в подъезде создается инициативная группа неравнодушных жителей, придумавших свои способы борьбы с мусорящими соседями - от профилактических бесед по душам до вывешивания в подъезде объявлений, взывающих к совести недобросовестных соседей. Одно дело, если с высоты на землю летит фантик или пустая сигаретная пачка. А вот метание из окна твердых предметов, например, пустых бутылок или мешков с мусором чревато более серьезными последствиями", - считают в полиции.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой с уважением относиться к окружающей среде и выкидывать мусор в специальные контейнеры.

Только с начала года порядка 6 тысяч жителей Павлодарской области наказали за нарушения правил благоустройства.

Добавим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Ранее бросающих мусор на улице жителей Шымкента показала полиция. Стражи порядка выявляют граждан, ответственных за загрязнение мест общего пользования. С начала года к ответственности привлекли почти 13 тыс. горожан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190201-zhitel-pavlodarskoy-oblasti-brosal-stekla-s-balkona/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie