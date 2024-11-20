Житель Павлодарской области бросал стекла с балкона

Жителя Аксу привлекли к ответственности за выброс мусора с балкона. В полицию о произошедшем заявил сосед мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Аксу поступил вызов от горожанина о принятии мер к соседу, который с балкона квартиры дома по улице Строителей выбрасывал стекла.

"По прибытии участковым установлено, что мужчина с 3-го этажа выбросил разбившиеся стекла от балконной рамы. За нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов мужчина привлечен к ответственности", - рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Аксу Айдар Сламбеков.

Страж порядка отметил, что территория подъезда и придомовая территория относятся к общественным местам. Собственники и арендаторы жилплощади обязаны соблюдать правила пользования жилыми помещения.

"Хорошо, когда в подъезде создается инициативная группа неравнодушных жителей, придумавших свои способы борьбы с мусорящими соседями - от профилактических бесед по душам до вывешивания в подъезде объявлений, взывающих к совести недобросовестных соседей. Одно дело, если с высоты на землю летит фантик или пустая сигаретная пачка. А вот метание из окна твердых предметов, например, пустых бутылок или мешков с мусором чревато более серьезными последствиями", - считают в полиции.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой с уважением относиться к окружающей среде и выкидывать мусор в специальные контейнеры.

Только с начала года порядка 6 тысяч жителей Павлодарской области наказали за нарушения правил благоустройства.

Добавим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Ранее бросающих мусор на улице жителей Шымкента показала полиция. Стражи порядка выявляют граждан, ответственных за загрязнение мест общего пользования. С начала года к ответственности привлекли почти 13 тыс. горожан.