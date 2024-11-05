Актюбинцы попали на камеры видеонаблюдения и получили штрафы

В Актюбинской области полиция активно выявляет нарушителей, загрязняющих общественные места. С начала года составлено более 5 тыс. протоколов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на основе принципа "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям на территории Актюбинской области стражи порядка активно ведут работу по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей, загрязняющих места общего пользования.

С начала года в регионе за подобные нарушения полицейские составили свыше 5 тыс. административных протоколов.

В ведомстве отметили, что основную часть загрязнений общественных мест выявили с помощью камер видеонаблюдения. Основная часть таких нарушений принадлежит любителям бросать окурки сигарет. Действующим законодательством за загрязнение мест общего пользования предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 20 МРП (от 36 920 до 73 840 тенге).

Полицейские инспекторы видеонаблюдения при обнаружении подобных нарушений незамедлительно направляют на место патрульные наряды для составления административного протокола в отношении нарушителей. В ведомстве добавили, что такие меры важны для формирования в обществе нетерпимости к любому виду нарушений.

"Ведь ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных нарушений", - подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в Алматы 45 тыс. камер подключили к "Единой системе видеомониторинга". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

А житель Павлодара попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда курил на остановке и бросил окурок на землю. За это правонарушение ему назначили штраф в размере 18 460 тенге.