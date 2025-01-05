Казахстанский режиссер поддержал осужденных в Карагандинской области

В колонии Карагандинской области передали 498 новых книг в рамках программы реабилитации осужденных. Инициатива реализована при поддержке режиссера Рината Балгабаева, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в рамках инициативы по поддержке воспитательных и исправительных программ для осужденных в учреждениях Карагандинской области состоялось важное мероприятие.

Специализированный прокурор по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Даулет Саттыбаев передал 498 новых книг осужденным учреждений № 32 и № 35.

Эти книги были предоставлены режиссером Ринатом Балгабаевым, который таким образом решил внести свой вклад в процесс реабилитации и исправления осужденных.

Книги являются важным инструментом не только для обучения, но и для моральной и психологической поддержки заключенных, способствуя их интеграции в общество после освобождения.

Прокурор отметил важность чтения в процессе воспитания осужденных, подчеркнув, что книги помогают развивать критическое мышление, расширять кругозор и способствуют саморазвитию.

Мероприятие стало частью более широкой программы по улучшению условий содержания и реабилитации осужденных в Карагандинской области, направленной на снижение рецидивизма и поддержку осужденных на пути к исправлению.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карагандинской области выявила грубые нарушения в обеспечении осужденных, угрожающие их жизни и здоровью. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в области состоялся конкурс на звание лучшего начальника отряда среди сотрудников УИС, целью которого было повышение имиджа и качества работы с осужденными.

Помимо этого, в регионе заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета.