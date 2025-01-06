Рекордное количество паспортов выдали казахстанцам в 2024 году

По итогам прошлого года изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан - это рекордное количество за 30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, одной из причин такого роста стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей. Так, к примеру, самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному - 109 лет.

Также, по данным МВД, в порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов.

Кроме этого, в 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих.

А в рамках реализации послания президента 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре.

В начале прошлого года сообщалось, что оформление документов подорожало в связи с ростом МРП и вступившими в силу изменениями в закон. Но в два раза меньше будут стоить паспорта для детей.

Сколько будут стоить паспорт, права и другие документы в 2025 году в Казахстане - мы писали здесь.

Мы также писали, что в ноябре прошлого года был опубликован рейтинг паспортов стран мира VisaGuide. Паспорт Казахстана тогда был признан самым сильным в Центральной Азии.

В начале прошлого года был также опубликован рейтинг силы паспортов стран мира за текущий год. Тогда казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в СНГ. Наша страна расположилась на 54-м месте из 93.