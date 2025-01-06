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Плюсовая температура и снег: какой будет погода в Алматы на этой неделе

Опубликовано:

Алматы с высоты птичьего полета
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 6 по 12 января, обещают в основном теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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6 января в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

7 января ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, а минимальная – минус 2 градуса. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

8 января ожидается снег. Средняя температура – минус 4 градуса. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

9 января в Алматы обещают ясную погоду. Температура в среднем – минус 6 градусов. Максимально температура поднимется до минус 2 градусов, а опуститься может до минус 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

10 января осадков не ожидается. Среднесуточная температура – минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

11 января вновь будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке минус 3 градуса. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.

12 января, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит минус 3 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208480-plyusovaya-temperatura-i-sneg-kakoy-budet-pogoda-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Плюсовая температура и снег: какой будет погода в Алматы на этой неделе

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